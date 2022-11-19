https://ria.ru/20221119/komissiya-1832730925.html

СПЧ призвал создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ

СПЧ призвал создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022

СПЧ призвал создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала провести международное расследование преступлений украинских... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:30

2022-11-19T12:30

2022-11-19T14:06

вооруженные силы украины

совет по правам человека при президенте рф (спч)

фархан хак

валерий фадеев

россия

украина

азия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832445120_0:10:3177:1797_1920x0_80_0_0_d5350da1037cae018e222298986ccce6.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала провести международное расследование преступлений украинских боевиков и иностранных наемников, говорится в обращении, опубликованном на сайте Совета.Его авторы поддержали заявление официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, который призвал тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных военнослужащими ВСУ. Правозащитники отметили, что российский Следственный Комитет уже ведет расследование со своей стороны, но без поддержки международного правозащитного сообщества убийцы могут остаться безнаказанными."Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права", — заявили в комиссии СПЧ.При этом российские правозащитники подчеркнули, что обращаются прежде всего в ООН и к коллегам в Азии, Африке и Латинской Америке, так как опасаются, что европейские политики просто проигнорируют их призывы, как это уже происходило.Члены СПЧ обратили внимание, что преступления украинских боевиков и иностранных наемников не единичны — в марте украинские СМИ публиковали кадры расстрела российских военнослужащих в Киевской области."Журналисты The New York Times смогли идентифицировать одного из убийц — им оказался боевик так называемого "Грузинского легиона" в составе ВСУ. Позже командование этого подразделения заявило в СМИ, что отдало приказ "не брать в плен" российских военнослужащих, по сути санкционировав военное преступление", — рассказали российские правозащитники.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился накануне в интернете. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, и это распространенная в украинской армии практика.По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным преступлением и обратился в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие.

https://ria.ru/20221119/pravozaschitniki-1832711477.html

https://ria.ru/20221118/rasstrel-1832610735.html

https://ria.ru/20221117/plennye-1832234340.html

россия

украина

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, совет по правам человека при президенте рф (спч), фархан хак, валерий фадеев, россия, украина, азия, оон, обсе, в мире