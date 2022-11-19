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Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание - РИА Новости, 19.11.2022
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Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание
Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание - РИА Новости, 19.11.2022
Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис выразил надежду, что США и КНР будут сокращать недопонимание и способствовать... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:22
2022-11-19T08:22
в мире
си цзиньпин
камала харрис
джо байден
китай
сша
бали
саммит атэс
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис выразил надежду, что США и КНР будут сокращать недопонимание и способствовать возвращению отношений в здоровое русло."Наша встреча с президентом США Джо Байденом на Бали носила стратегический и конструктивный характер, она имеет важное руководящее значение для следующего этапа китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.В рамках встречи на полях саммита АТЭС в Бангкоке Си Цзиньпин выразил надежду, что "обе стороны будут продвигать дальнейшее укрепление взаимопонимания, сокращение недопонимания и ошибочных суждений, а также совместно способствовать возвращению китайско-американских отношений в здоровое и стабильное русло"."Надеюсь, что госпожа Харрис будет играть в этом активную роль", - добавил Си Цзиньпин.Харрис в свою очередь заявила, что "США не стремятся к конфронтации или конфликту с Пекином, две стороны должны развивать сотрудничество по глобальным вопросам и сохранять каналы связи открытыми".
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в мире, си цзиньпин, камала харрис, джо байден, китай, сша, бали, саммит атэс
В мире, Си Цзиньпин, Камала Харрис, Джо Байден, Китай, США, Бали, Саммит АТЭС
08:22 19.11.2022
 
Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание

Си Цзиньпин на встрече с Харрис заявил, что надеется на взаимопонимание между США и КНР

© AP Photo / Willy KurniawanПредседатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис выразил надежду, что США и КНР будут сокращать недопонимание и способствовать возвращению отношений в здоровое русло.
"Наша встреча с президентом США Джо Байденом на Бали носила стратегический и конструктивный характер, она имеет важное руководящее значение для следующего этапа китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
В рамках встречи на полях саммита АТЭС в Бангкоке Си Цзиньпин выразил надежду, что "обе стороны будут продвигать дальнейшее укрепление взаимопонимания, сокращение недопонимания и ошибочных суждений, а также совместно способствовать возвращению китайско-американских отношений в здоровое и стабильное русло".
"Надеюсь, что госпожа Харрис будет играть в этом активную роль", - добавил Си Цзиньпин.
Харрис в свою очередь заявила, что "США не стремятся к конфронтации или конфликту с Пекином, две стороны должны развивать сотрудничество по глобальным вопросам и сохранять каналы связи открытыми".
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В миреСи ЦзиньпинКамала ХаррисДжо БайденКитайСШАБалиСаммит АТЭС
 
 
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