https://ria.ru/20221119/kitay-1832692113.html

Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание

Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание - РИА Новости, 19.11.2022

Си Цзиньпин надеется, что США и КНР будут сокращать недопонимание

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис выразил надежду, что США и КНР будут сокращать недопонимание и способствовать... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:22

2022-11-19T08:22

2022-11-19T08:22

в мире

си цзиньпин

камала харрис

джо байден

китай

сша

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саммит атэс

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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис выразил надежду, что США и КНР будут сокращать недопонимание и способствовать возвращению отношений в здоровое русло."Наша встреча с президентом США Джо Байденом на Бали носила стратегический и конструктивный характер, она имеет важное руководящее значение для следующего этапа китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.В рамках встречи на полях саммита АТЭС в Бангкоке Си Цзиньпин выразил надежду, что "обе стороны будут продвигать дальнейшее укрепление взаимопонимания, сокращение недопонимания и ошибочных суждений, а также совместно способствовать возвращению китайско-американских отношений в здоровое и стабильное русло"."Надеюсь, что госпожа Харрис будет играть в этом активную роль", - добавил Си Цзиньпин.Харрис в свою очередь заявила, что "США не стремятся к конфронтации или конфликту с Пекином, две стороны должны развивать сотрудничество по глобальным вопросам и сохранять каналы связи открытыми".

https://ria.ru/20221118/kitay-1832595690.html

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, си цзиньпин, камала харрис, джо байден, китай, сша, бали, саммит атэс