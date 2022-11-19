https://ria.ru/20221119/izbienie-1832818017.html

На двух студентов из Карачаево-Черкесии завели дело об избиении полицейских

На двух студентов из Карачаево-Черкесии завели дело об избиении полицейских - РИА Новости, 19.11.2022

На двух студентов из Карачаево-Черкесии завели дело об избиении полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в причинении телесных повреждений полицейским, сообщает... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T23:56

2022-11-19T23:56

2022-11-19T23:56

происшествия

черкесск

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в причинении телесных повреждений полицейским, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, днем 18 ноября двое оперуполномоченных, которые занимались розыском без вести пропавшего несовершеннолетнего, приехали в один из колледжей в Черкесске, "где несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения"."Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции, по части 1 статьи 318 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.Проведён осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, добавили в СК.

https://ria.ru/20221119/sk-1832741938.html

черкесск

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происшествия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф)