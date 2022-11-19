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Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве

Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве - РИА Новости, 19.11.2022

Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве

Грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:01

2022-11-19T15:01

2022-11-19T17:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На внешней стороне ТТК (в начале Лефортовского тоннеля) грузовик въехал в стену. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение ограничено до одной полосы", - говорится в сообщении.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва