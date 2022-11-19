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Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве - РИА Новости, 19.11.2022
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Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве
Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве - РИА Новости, 19.11.2022
Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве
Грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:01
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происшествия
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На внешней стороне ТТК (в начале Лефортовского тоннеля) грузовик въехал в стену. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение ограничено до одной полосы", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
15:01 19.11.2022 (обновлено: 17:15 19.11.2022)
 
Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве

Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне ТТК в Москве

© Фото : Дептранс. Оперативно/TelegramДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На внешней стороне ТТК (в начале Лефортовского тоннеля) грузовик въехал в стену. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение ограничено до одной полосы", - говорится в сообщении.
 
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