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Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации - РИА Новости, 19.11.2022
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Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:29
2022-11-19T10:29
россия
москва
сергей собянин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа.Он отметил, что в рамках работы координационного совета, который возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ведется тесное взаимодействие с кабмином, со всеми рабочими группами правительства, вице-премьерами, министрами, никакого дублирования функций нет.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы как главе комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.
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россия, москва, сергей собянин, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Собянин, Михаил Мишустин, Владимир Путин
10:29 19.11.2022
 
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации

Собянин: в рамках группы Госсовета по вопросам спецоперации ведется слаженная работа

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа.
Он отметил, что в рамках работы координационного совета, который возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ведется тесное взаимодействие с кабмином, со всеми рабочими группами правительства, вице-премьерами, министрами, никакого дублирования функций нет.
"На своей площадке мы более подробно с коллегами обсуждаем те или иные проблемы, связанные и с выполнением указов президента, и в том числе его поручения, связанные с социальной поддержкой граждан, обмениваемся опытом, пытаемся решить те вопросы, которые возникают у регионов. И на нашей рабочей группе присутствуют все министры, от которых зависят решения вопросов, поэтому это слаженная командная работа", - сказал Собянин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы как главе комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.
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