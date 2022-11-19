https://ria.ru/20221119/gossovet-1832711157.html
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:29
2022-11-19T10:29
2022-11-19T10:29
россия
москва
сергей собянин
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа.Он отметил, что в рамках работы координационного совета, который возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ведется тесное взаимодействие с кабмином, со всеми рабочими группами правительства, вице-премьерами, министрами, никакого дублирования функций нет.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы как главе комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.
https://ria.ru/20221118/sobyanin-1832566513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, сергей собянин, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Собянин, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации
Собянин: в рамках группы Госсовета по вопросам спецоперации ведется слаженная работа
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа.
Он отметил, что в рамках работы координационного совета, который возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ведется тесное взаимодействие с кабмином, со всеми рабочими группами правительства, вице-премьерами, министрами, никакого дублирования функций нет.
"На своей площадке мы более подробно с коллегами обсуждаем те или иные проблемы, связанные и с выполнением указов президента, и в том числе его поручения, связанные с социальной поддержкой граждан, обмениваемся опытом, пытаемся решить те вопросы, которые возникают у регионов. И на нашей рабочей группе присутствуют все министры, от которых зависят решения вопросов, поэтому это слаженная командная работа", - сказал Собянин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы как главе комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.