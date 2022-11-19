Собянин рассказал о работе группы Госсовета по вопросам спецоперации

"На своей площадке мы более подробно с коллегами обсуждаем те или иные проблемы, связанные и с выполнением указов президента, и в том числе его поручения, связанные с социальной поддержкой граждан, обмениваемся опытом, пытаемся решить те вопросы, которые возникают у регионов. И на нашей рабочей группе присутствуют все министры, от которых зависят решения вопросов, поэтому это слаженная командная работа", - сказал Собянин.