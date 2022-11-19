https://ria.ru/20221119/gaz-1832802453.html

Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа

Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 19.11.2022

Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа

Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:47

2022-11-19T20:47

2022-11-19T20:47

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки."На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа. Этого объема хватит на месяц и три недели. Мы продолжим закупать топливо на спотовых рынках", - написал Спыну в своем Telegram-канале.Вице-премьер не стал раскрывать подробности, у кого Молдавия приобрела газ, но уточнил, что республика будет полностью обеспечена запасом угля.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830305528.html

https://ria.ru/20221103/gaz-1828922410.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром