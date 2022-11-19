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Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 19.11.2022
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Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 19.11.2022
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа
Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:47
2022-11-19T20:47
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки."На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа. Этого объема хватит на месяц и три недели. Мы продолжим закупать топливо на спотовых рынках", - написал Спыну в своем Telegram-канале.Вице-премьер не стал раскрывать подробности, у кого Молдавия приобрела газ, но уточнил, что республика будет полностью обеспечена запасом угля.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830305528.html
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
20:47 19.11.2022
 
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа

Вице-премьер Молдавии Спыну: Energocom закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки.
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"На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа. Этого объема хватит на месяц и три недели. Мы продолжим закупать топливо на спотовых рынках", - написал Спыну в своем Telegram-канале.
Вице-премьер не стал раскрывать подробности, у кого Молдавия приобрела газ, но уточнил, что республика будет полностью обеспечена запасом угля.
"У нас также есть уголь на эту зиму, в случае если возникнет необходимость его использовать. Агентство материальных резервов обеспечило стратегический запас угля до 100%. Это произошло впервые за многие годы", - отметил он.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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