https://ria.ru/20221119/gaz-1832802453.html
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 19.11.2022
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа
Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:47
2022-11-19T20:47
2022-11-19T20:47
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки."На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа. Этого объема хватит на месяц и три недели. Мы продолжим закупать топливо на спотовых рынках", - написал Спыну в своем Telegram-канале.Вице-премьер не стал раскрывать подробности, у кого Молдавия приобрела газ, но уточнил, что республика будет полностью обеспечена запасом угля.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830305528.html
https://ria.ru/20221103/gaz-1828922410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа
Вице-премьер Молдавии Спыну: Energocom закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа
КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости.
Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер - министр
инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз
" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом
", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки.
"На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа. Этого объема хватит на месяц и три недели. Мы продолжим закупать топливо на спотовых рынках", - написал Спыну в своем Telegram-канале.
Вице-премьер не стал раскрывать подробности, у кого Молдавия приобрела газ, но уточнил, что республика будет полностью обеспечена запасом угля.
"У нас также есть уголь на эту зиму, в случае если возникнет необходимость его использовать. Агентство материальных резервов обеспечило стратегический запас угля до 100%. Это произошло впервые за многие годы", - отметил он.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.