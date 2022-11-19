https://ria.ru/20221119/finansirovanie-1832797513.html
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак - РИА Новости, 19.11.2022
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак
Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:00
2022-11-19T20:00
2022-11-19T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
владимир зеленский
владимир путин
украина
киев
лондон
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов, подтвердил готовность дальше выделять финансирование.Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским."Великобритания будет продолжать оказывать помощь до того времени, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которые она может рассчитывать. В этом году мы предоставили военную помощь в виде более 3 миллиардов фунтов и будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска", - сказал Сунак во время совместного выступления с Зеленским.Он анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров. Сунак отметил, что Британия присоединяется к инициативе по повышению объемов помощи, необходимой Украине, чтобы пережить зиму. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов фунтов и предоставлении зимнего оборудования для солдат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221119/sunak-1832775409.html
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Киев, Лондон
20:00 19.11.2022 (обновлено: 20:26 19.11.2022)
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак
Риши Сунак: Лондон оказал военную помощь Киеву в размере более трех миллиардов фунтов