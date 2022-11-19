Рейтинг@Mail.ru
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/finansirovanie-1832797513.html
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак - РИА Новости, 19.11.2022
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак
Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:00
2022-11-19T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
владимир зеленский
владимир путин
украина
киев
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832798140_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_e56c32e03996f790bb78d6ee36a66797.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов, подтвердил готовность дальше выделять финансирование.Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским."Великобритания будет продолжать оказывать помощь до того времени, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которые она может рассчитывать. В этом году мы предоставили военную помощь в виде более 3 миллиардов фунтов и будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска", - сказал Сунак во время совместного выступления с Зеленским.Он анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров. Сунак отметил, что Британия присоединяется к инициативе по повышению объемов помощи, необходимой Украине, чтобы пережить зиму. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов фунтов и предоставлении зимнего оборудования для солдат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221119/sunak-1832775409.html
https://ria.ru/20221118/gumpomosch-1832455978.html
украина
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832798140_183:0:2851:2001_1920x0_80_0_0_688c58a00afc5289b99f80cedc4f868d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Киев, Лондон
20:00 19.11.2022 (обновлено: 20:26 19.11.2022)
 
Лондон выделил Киеву три миллиарда фунтов в 2022 году, заявил Сунак

Риши Сунак: Лондон оказал военную помощь Киеву в размере более трех миллиардов фунтов

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов, подтвердил готовность дальше выделять финансирование.
Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.
"Великобритания будет продолжать оказывать помощь до того времени, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которые она может рассчитывать. В этом году мы предоставили военную помощь в виде более 3 миллиардов фунтов и будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска", - сказал Сунак во время совместного выступления с Зеленским.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 17:06
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО
Он анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров. Сунак отметил, что Британия присоединяется к инициативе по повышению объемов помощи, необходимой Украине, чтобы пережить зиму. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов фунтов и предоставлении зимнего оборудования для солдат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 13:19Специальная военная операция на Украине
Объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, выделенной США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРиши СунакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаКиевЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала