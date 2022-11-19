https://ria.ru/20221119/estoniya-1832802838.html

Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы

Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы - РИА Новости, 19.11.2022

Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы

Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:55

2022-11-19T20:55

2022-11-19T20:55

в мире

урмас рейнсалу

украина

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать. "Украину необходимо поддерживать еще и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь народу Украины в его повседневных задачах", - приводит слова министра пресс-служба.МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить на Украину два автомобиля скорой помощи.

https://ria.ru/20221119/pomosch-1832766224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урмас рейнсалу, украина, эстония