Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы
МИД Эстонии сообщил, что страна подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.
"МИД совместно с министерством экономики и коммуникаций и транспортным департаментом направит на Украину 27 городских автобусов для восстановления там транспортного сообщения и улучшения быта украинцев, а также 13 электрогенераторов", - говорится в сообщении.
По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать. "Украину необходимо поддерживать еще и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь народу Украины в его повседневных задачах", - приводит слова министра пресс-служба.
МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить на Украину два автомобиля скорой помощи.