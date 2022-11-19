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Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы - РИА Новости, 19.11.2022
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Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы
Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы - РИА Новости, 19.11.2022
Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы
Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:55
2022-11-19T20:55
в мире
урмас рейнсалу
украина
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать. "Украину необходимо поддерживать еще и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь народу Украины в его повседневных задачах", - приводит слова министра пресс-служба.МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить на Украину два автомобиля скорой помощи.
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в мире, урмас рейнсалу, украина, эстония
В мире, Урмас Рейнсалу, Украина, Эстония
20:55 19.11.2022
 
Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы

МИД Эстонии сообщил, что страна подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.
"МИД совместно с министерством экономики и коммуникаций и транспортным департаментом направит на Украину 27 городских автобусов для восстановления там транспортного сообщения и улучшения быта украинцев, а также 13 электрогенераторов", - говорится в сообщении.
По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать. "Украину необходимо поддерживать еще и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь народу Украины в его повседневных задачах", - приводит слова министра пресс-служба.
МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить на Украину два автомобиля скорой помощи.
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