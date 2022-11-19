Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
Зеленский: сложная ситуация с электричеством в Киевской, Одесской и Харьковской областях
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях.
"Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", - сказал Зеленский.
17 ноября, 21:55Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
По его словам, энергетики и службы делают "все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь" и в других регионах, в частности проблемы в энергетики есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.