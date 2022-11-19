https://ria.ru/20221119/elektrichestvo-1832809483.html

Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове

Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове - РИА Новости, 19.11.2022

Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове

Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:04

2022-11-19T22:04

2022-11-19T22:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях."Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", - сказал Зеленский.По его словам, энергетики и службы делают "все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь" и в других регионах, в частности проблемы в энергетики есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html

https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html

киев

харьков

одесса

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