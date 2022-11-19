Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/elektrichestvo-1832809483.html
Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове - РИА Новости, 19.11.2022
Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:04
2022-11-19T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
денис шмыгаль
киев
харьков
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях."Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", - сказал Зеленский.По его словам, энергетики и службы делают "все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь" и в других регионах, в частности проблемы в энергетики есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html
https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html
киев
харьков
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_92:289:2436:2047_1920x0_80_0_0_7d94dc1a66063d28beb6d80c5c991246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, владимир зеленский, денис шмыгаль, киев, харьков, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Киев, Харьков, Одесса, Вооруженные силы РФ
22:04 19.11.2022
 
Зеленский заявил о проблемах с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове

Зеленский: сложная ситуация с электричеством в Киевской, Одесской и Харьковской областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях.
"Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", - сказал Зеленский.
Новояворовская ТЭЦ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 21:55
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
По его словам, энергетики и службы делают "все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь" и в других регионах, в частности проблемы в энергетики есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 18:03
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальКиевХарьковОдессаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала