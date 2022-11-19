https://ria.ru/20221119/dvizhenie-1832725102.html
Из-за открытия памятника Кастро изменят движение на Новопесчаной улице
Из-за открытия памятника Кастро изменят движение на Новопесчаной улице - РИА Новости, 19.11.2022
Из-за открытия памятника Кастро изменят движение на Новопесчаной улице
Схема движения временно изменится на Новопесчаной улице в Москве из-за установки и открытия памятника Фиделю Кастро, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:01
2022-11-19T12:01
2022-11-19T12:01
россия
москва
куба
фидель кастро
мигель диас-канель
городское хозяйство москвы
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Схема движения временно изменится на Новопесчаной улице в Москве из-за установки и открытия памятника Фиделю Кастро, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."В связи с подготовительными работами по монтажу памятника на Новопесчаной улице изменится схема движения... Будьте внимательны, стройте маршрут заранее, обращайте внимание на знаки", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 9.00 24 ноября будет закрыт разворот в районе д. 17, корп. 3 по Новопесчаной улице, а 22 ноября с 8.00 до окончания мероприятия будет закрыт участок Новопесчаной улицы от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом (проезд открыт местным жителям).Также в сообщении сказано, что с 00.01 22 ноября до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на Новопесчаной улице от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектомПамятник Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 22 ноября. В открытии примет участие кубинский лидер Мигель Диас-Канель в рамках визита в Россию, ранее рассказал РИА Новости собеседник в МИД Кубы.
https://ria.ru/20221119/pamyatnik-1832690408.html
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россия, москва, куба, фидель кастро, мигель диас-канель, городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы, общество
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Из-за открытия памятника Кастро изменят движение на Новопесчаной улице
Схему движения на Новопесчаной улице временно изменят из-за открытия памятника Кастро