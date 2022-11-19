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Украинские войска выпустили еще восемь ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска выпустили еще восемь ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска в 16.53 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:03

2022-11-19T17:03

2022-11-19T17:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.53 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженным формированиям Украины - ред.) по направлению: 16.53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс