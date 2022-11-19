17:03 19.11.2022 (обновлено: 17:36 19.11.2022)
Украинские войска выпустили еще восемь ракет из "Града" по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще восемь ракет из "Града" по двум районам Донецка
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.53 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженным формированиям Украины - ред.) по направлению: 16.53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.