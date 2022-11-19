https://ria.ru/20221119/dnr-1832767895.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 19.11.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили в 15.58 десять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:27

2022-11-19T16:27

2022-11-19T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 15.58 десять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк