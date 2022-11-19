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ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 19.11.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили в 15.58 десять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:27
2022-11-19T16:27
2022-11-19T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 15.58 десять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив десять ракет