https://ria.ru/20221119/dnr-1832675918.html

Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР

Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022

Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР

Все мобилизационные мероприятия в Донецкой Народной Республике будут происходить только исходя из указов президента Российской Федерации, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T01:25

2022-11-19T01:25

2022-11-19T01:25

специальная военная операция на украине

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Все мобилизационные мероприятия в Донецкой Народной Республике будут происходить только исходя из указов президента Российской Федерации, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Сейчас, с учетом того, что мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят только исходя из указов президента, распоряжений. Никак иначе", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.В пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, общество, безопасность