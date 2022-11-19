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Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР
Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022
Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР
Все мобилизационные мероприятия в Донецкой Народной Республике будут происходить только исходя из указов президента Российской Федерации, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T01:25
2022-11-19T01:25
2022-11-19T01:25
специальная военная операция на украине
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Все мобилизационные мероприятия в Донецкой Народной Республике будут происходить только исходя из указов президента Российской Федерации, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Сейчас, с учетом того, что мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят только исходя из указов президента, распоряжений. Никак иначе", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.В пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Общество, Безопасность
Пушилин рассказал, из чего будет исходить мобилизация в ДНР
Пушилин: мобилизация в ДНР будет проходить только исходя из указов президента России