https://ria.ru/20221119/dezinformatsiya-1832682768.html

Чешский генерал обвинил Зеленского в распространении дезинформации

Чешский генерал обвинил Зеленского в распространении дезинформации - РИА Новости, 19.11.2022

Чешский генерал обвинил Зеленского в распространении дезинформации

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало делать заявления про ЧП в Польше на основе недостоверных данных, заявил в интервью iROZHLAS бывший... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:04

2022-11-19T05:04

2022-11-19T05:04

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

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нато

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало делать заявления про ЧП в Польше на основе недостоверных данных, заявил в интервью iROZHLAS бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.По его мнению, глава государства "повел дискуссию по неверному пути".Собеседник издания добавил, что при расследовании инцидента не стоит делать поспешных выводов, напротив, следует действовать "очень осторожно". Так, напомнил он, Варшава вскоре после инцидента начала аккуратнее выбирать высказывания в адрес Москвы в этом вопросе.Вечером 15 ноября на приграничной с Украиной территории в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.Изначально Варшава возложила ответственность за инцидент на Москву, но позже президент Анджей Дуда признал, что в инциденте фигурирует украинское оружие.Как заявил президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска.В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, и назвали все заявления Варшавы о "причастности Москвы" провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, польша, украина, россия, нато, инцидент с падением ракет в польше, чехия