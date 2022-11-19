Чешский генерал обвинил Зеленского в распространении дезинформации
Чешский генерал Шедивы обвинил Зеленского в распространении дезинформации о ЧП в Польше
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало делать заявления про ЧП в Польше на основе недостоверных данных, заявил в интервью iROZHLAS бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.
"Необходимо, чтобы украинцы не распространяли еще не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский", — отметил Шедивы.
По его мнению, глава государства "повел дискуссию по неверному пути".
Собеседник издания добавил, что при расследовании инцидента не стоит делать поспешных выводов, напротив, следует действовать "очень осторожно". Так, напомнил он, Варшава вскоре после инцидента начала аккуратнее выбирать высказывания в адрес Москвы в этом вопросе.
Вечером 15 ноября на приграничной с Украиной территории в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Изначально Варшава возложила ответственность за инцидент на Москву, но позже президент Анджей Дуда признал, что в инциденте фигурирует украинское оружие.
Как заявил президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска.
В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, и назвали все заявления Варшавы о "причастности Москвы" провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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