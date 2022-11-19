https://ria.ru/20221119/britaniya-1832783976.html

В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского

В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского - РИА Новости, 19.11.2022

В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:01

2022-11-19T18:01

2022-11-19T18:40

в мире

риши сунак

владимир зеленский

украина

великобритания

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским в Киеве.По их мнению, Лондон и правительство Зеленского участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на "помощь" Украине."Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег", — написал пользователь под ником Ciebie."Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема", — добавил phil в ответ."Уважаемое правительство, ознакомьтесь с фактами и прекратите раздавать наши деньги. Пошлите хоть часть нашим семьям", — отметил юзер Tommy and Paul."Да, давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды", — сыронизировал Toto4.Сунак в субботу встретился в Киеве с Зеленским, который разместил в своем Telegram-канале видеокадры встречи, отметив, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.Британский лидер заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html

https://ria.ru/20221119/britaniya-1832665882.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, риши сунак, владимир зеленский, украина, великобритания