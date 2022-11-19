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В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского - РИА Новости, 19.11.2022
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В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского
В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского - РИА Новости, 19.11.2022
В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:01
2022-11-19T18:40
в мире
риши сунак
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским в Киеве.По их мнению, Лондон и правительство Зеленского участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на "помощь" Украине."Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег", — написал пользователь под ником Ciebie."Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема", — добавил phil в ответ."Уважаемое правительство, ознакомьтесь с фактами и прекратите раздавать наши деньги. Пошлите хоть часть нашим семьям", — отметил юзер Tommy and Paul."Да, давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды", — сыронизировал Toto4.Сунак в субботу встретился в Киеве с Зеленским, который разместил в своем Telegram-канале видеокадры встречи, отметив, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.Британский лидер заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, украина, великобритания
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
18:01 19.11.2022 (обновлено: 18:40 19.11.2022)
 
В Британии назвали настоящую причину встречи Сунака и Зеленского

Читатели Daily Mail назвали помощь Британии Украине способом отмывания денег

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским в Киеве.
По их мнению, Лондон и правительство Зеленского участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на "помощь" Украине.
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"Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег", — написал пользователь под ником Ciebie.
"Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема", — добавил phil в ответ.
"Уважаемое правительство, ознакомьтесь с фактами и прекратите раздавать наши деньги. Пошлите хоть часть нашим семьям", — отметил юзер Tommy and Paul.
"Нет необходимости снова платить Зеленскому, ему и так уже выделили достаточно, а он хочет еще. Пусть у Байдена просит", — посоветовал комментатор west drayton blue.
"Да, давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды", — сыронизировал Toto4.
Сунак в субботу встретился в Киеве с Зеленским, который разместил в своем Telegram-канале видеокадры встречи, отметив, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.
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Британский лидер заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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