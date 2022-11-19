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Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе
Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе - РИА Новости, 23.11.2022
Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе
В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сделав его удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-19T15:26
2022-11-19T15:26
2022-11-23T16:57
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сделав его удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Благоустроили одну из крупнейших магистралей Москвы - Волоколамское шоссе. Сделали улицу удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, так как в разных местах магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем", - говорится в сообщении.Уточняется, что были установлены 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение. Также был преобразован сквер перед академией имени Строганова, где в ближайшее время смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из музея Строгановки.Помимо этого был обновлен парк "Долина реки Химки" - с акцентом на детский отдых.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы, общество, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Московское центральное кольцо (МЦК)