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Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе - РИА Новости, 23.11.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе
Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе - РИА Новости, 23.11.2022
Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе
В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сделав его удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-19T15:26
2022-11-23T16:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
городское хозяйство москвы
общество
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сделав его удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Благоустроили одну из крупнейших магистралей Москвы - Волоколамское шоссе. Сделали улицу удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, так как в разных местах магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем", - говорится в сообщении.Уточняется, что были установлены 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение. Также был преобразован сквер перед академией имени Строганова, где в ближайшее время смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из музея Строгановки.Помимо этого был обновлен парк "Долина реки Химки" - с акцентом на детский отдых.
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сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы, общество, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Московское центральное кольцо (МЦК)
15:26 19.11.2022 (обновлено: 16:57 23.11.2022)
 

Собянин: в Москве благоустроили Волоколамское шоссе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВолоколамское шоссе в Москве
Волоколамское шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волоколамское шоссе в Москве
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сделав его удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Благоустроили одну из крупнейших магистралей Москвы - Волоколамское шоссе. Сделали улицу удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, так как в разных местах магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что были установлены 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение. Также был преобразован сквер перед академией имени Строганова, где в ближайшее время смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из музея Строгановки.
Помимо этого был обновлен парк "Долина реки Химки" - с акцентом на детский отдых.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 07:13
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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