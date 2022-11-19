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В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше - РИА Новости, 19.11.2022
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В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше
В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше - РИА Новости, 19.11.2022
В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше
Белорусский государственный пограничный комитет полагает, что Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Белоруссии, но и Польше. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:56
2022-11-19T16:56
в мире
литва
польша
белоруссия
евросоюз
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Белорусский государственный пограничный комитет полагает, что Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Белоруссии, но и Польше."Судя по статистике, Литва направляет беженцев на границу с Польшей или пытается выбрасывать живых или мертвых людей на границу с Беларусью. Подобные действия можно расценивать как гибридную атаку на Польшу и Беларусь со стороны литовских властей", - говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.В сообщении приводится информация польской стороны, что в 2022 году на польско-литовской границе задержано в 2,5 раза больше перевозчиков мигрантов, чем в прошлом. "За неполных 11 месяцев на границе с Литвой Пограничная стража Польши задержала 137 так называемых курьеров, за весь 2021 год – 52 человека. Данная статистика свидетельствует о пользующемся спросом маршруте нелегальной миграции из Литвы в страны ЕС", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сути "польские пограничники жалуются на литовских коллег, которые подбрасывают им беженцев"."В то же время служба охраны госграницы Литвы заявляет, что на территории страны осталось чуть более 300 беженцев в лагерях размещения иностранцев, еще 2600 были отпущены с правом свободного перемещения. По факту это означает, что Литва целенаправленно выпустила иностранцев, чтобы не содержать их на собственной территории, и не препятствует их дальнейшему выезду в другие страны ЕС", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что, "несмотря на заявления о пустых центрах временного размещения беженцев, литовская сторона практически ежедневно сообщает о задержаниях иностранцев на своей территории, не разглашая сведений о том, куда они направлены для проведения необходимых процедур".Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html
https://ria.ru/20221116/pvo-1831877848.html
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в мире, литва, польша, белоруссия, евросоюз
В мире, Литва, Польша, Белоруссия, Евросоюз
16:56 19.11.2022
 
В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше

Белорусский пограничный комитет: Литва направляет беженцев в сторону Польши и Белоруссии

© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Sputnik / Алексей Стефанов
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Белорусский государственный пограничный комитет полагает, что Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Белоруссии, но и Польше.
"Судя по статистике, Литва направляет беженцев на границу с Польшей или пытается выбрасывать живых или мертвых людей на границу с Беларусью. Подобные действия можно расценивать как гибридную атаку на Польшу и Беларусь со стороны литовских властей", - говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.
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В сообщении приводится информация польской стороны, что в 2022 году на польско-литовской границе задержано в 2,5 раза больше перевозчиков мигрантов, чем в прошлом. "За неполных 11 месяцев на границе с Литвой Пограничная стража Польши задержала 137 так называемых курьеров, за весь 2021 год – 52 человека. Данная статистика свидетельствует о пользующемся спросом маршруте нелегальной миграции из Литвы в страны ЕС", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сути "польские пограничники жалуются на литовских коллег, которые подбрасывают им беженцев".
"В то же время служба охраны госграницы Литвы заявляет, что на территории страны осталось чуть более 300 беженцев в лагерях размещения иностранцев, еще 2600 были отпущены с правом свободного перемещения. По факту это означает, что Литва целенаправленно выпустила иностранцев, чтобы не содержать их на собственной территории, и не препятствует их дальнейшему выезду в другие страны ЕС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, "несмотря на заявления о пустых центрах временного размещения беженцев, литовская сторона практически ежедневно сообщает о задержаниях иностранцев на своей территории, не разглашая сведений о том, куда они направлены для проведения необходимых процедур".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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