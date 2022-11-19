https://ria.ru/20221119/bezhentsy-1832773865.html

В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше

В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше - РИА Новости, 19.11.2022

В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше

Белорусский государственный пограничный комитет полагает, что Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Белоруссии, но и Польше. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:56

2022-11-19T16:56

2022-11-19T16:56

в мире

литва

польша

белоруссия

евросоюз

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Белорусский государственный пограничный комитет полагает, что Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Белоруссии, но и Польше."Судя по статистике, Литва направляет беженцев на границу с Польшей или пытается выбрасывать живых или мертвых людей на границу с Беларусью. Подобные действия можно расценивать как гибридную атаку на Польшу и Беларусь со стороны литовских властей", - говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.В сообщении приводится информация польской стороны, что в 2022 году на польско-литовской границе задержано в 2,5 раза больше перевозчиков мигрантов, чем в прошлом. "За неполных 11 месяцев на границе с Литвой Пограничная стража Польши задержала 137 так называемых курьеров, за весь 2021 год – 52 человека. Данная статистика свидетельствует о пользующемся спросом маршруте нелегальной миграции из Литвы в страны ЕС", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сути "польские пограничники жалуются на литовских коллег, которые подбрасывают им беженцев"."В то же время служба охраны госграницы Литвы заявляет, что на территории страны осталось чуть более 300 беженцев в лагерях размещения иностранцев, еще 2600 были отпущены с правом свободного перемещения. По факту это означает, что Литва целенаправленно выпустила иностранцев, чтобы не содержать их на собственной территории, и не препятствует их дальнейшему выезду в другие страны ЕС", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что, "несмотря на заявления о пустых центрах временного размещения беженцев, литовская сторона практически ежедневно сообщает о задержаниях иностранцев на своей территории, не разглашая сведений о том, куда они направлены для проведения необходимых процедур".Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html

https://ria.ru/20221116/pvo-1831877848.html

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в мире, литва, польша, белоруссия, евросоюз