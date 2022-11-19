https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html
В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм
В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм - РИА Новости, 19.11.2022
В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм
Архангельская область вошла в пятерку регионов, где наиболее успешно реализуются госпрограммы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:31
2022-11-19T12:31
2022-11-19T12:31
архангельская область
экономика
марат хуснуллин
архангельская область
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. Архангельская область вошла в пятерку регионов, где наиболее успешно реализуются госпрограммы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.Сообщается, что Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Он отметил пять субъектов с максимальным числом успешно реализуемых государственных программ."По его словам, по результатам мониторинга лидирует Чеченская Республика с реализацией 12 программ с показателями в зелёной зоне. Также по 11 программам в графике – Архангельская, Липецкая и Саратовская области и Чувашская Республика", - говорится в сообщении.Указывается, что вице-премьер обратил особое внимание руководителей субъектов на необходимость усиления работы по освоению средств инфраструктурных бюджетных кредитов и назвал 13 регионов с 100-процентным кассовым освоением – в их числе Архангельская область.Отмечается, что на заседании комиссии обсуждалась и тема дорожного строительства. Как заявил вице-премьер, по итогам 10 месяцев работы по укладке асфальта выполнены на 95%, а в 34 субъектах – завершены полностью."Показатели, которых достигла отрасль, говорят о слаженной работе проектных команд в регионах. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в этом году, идём хорошими темпами, а за счёт дополнительной поддержки, которую оказывает федеральный центр, ждём по итогам года достижения показателей не хуже, чем в прошлом", – сказал Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.Вице-премьер напомнил, что в следующем году будет запущена программа по приведению в нормативное состояние опорной сети дорог и начнётся работа по пятилетнему плану, в рамках которого преимущественно до конца 2023 года к нормативу должно быть приведено не менее 50% региональных дорог и не менее 85% дорог агломераций.
https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html
https://ria.ru/20221011/tko-1823212350.html
https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html
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РИА Новости
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экономика, марат хуснуллин, архангельская область, россия
Архангельская область, Экономика, Марат Хуснуллин, Архангельская область, Россия
В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм
Хуснуллин: в Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм
АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости.
Архангельская область вошла в пятерку регионов, где наиболее успешно реализуются госпрограммы, сообщила
пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.
Сообщается, что Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Он отметил пять субъектов с максимальным числом успешно реализуемых государственных программ.
"По его словам, по результатам мониторинга лидирует Чеченская Республика с реализацией 12 программ с показателями в зелёной зоне. Также по 11 программам в графике – Архангельская, Липецкая и Саратовская области и Чувашская Республика", - говорится в сообщении.
Указывается, что вице-премьер обратил особое внимание руководителей субъектов на необходимость усиления работы по освоению средств инфраструктурных бюджетных кредитов и назвал 13 регионов с 100-процентным кассовым освоением – в их числе Архангельская область.
Отмечается, что на заседании комиссии обсуждалась и тема дорожного строительства. Как заявил вице-премьер, по итогам 10 месяцев работы по укладке асфальта выполнены на 95%, а в 34 субъектах – завершены полностью.
"Показатели, которых достигла отрасль, говорят о слаженной работе проектных команд в регионах. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в этом году, идём хорошими темпами, а за счёт дополнительной поддержки, которую оказывает федеральный центр, ждём по итогам года достижения показателей не хуже, чем в прошлом", – сказал Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Вице-премьер напомнил, что в следующем году будет запущена программа по приведению в нормативное состояние опорной сети дорог и начнётся работа по пятилетнему плану, в рамках которого преимущественно до конца 2023 года к нормативу должно быть приведено не менее 50% региональных дорог и не менее 85% дорог агломераций.