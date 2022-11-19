https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html

В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм

В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм - РИА Новости, 19.11.2022

В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм

Архангельская область вошла в пятерку регионов, где наиболее успешно реализуются госпрограммы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:31

2022-11-19T12:31

2022-11-19T12:31

архангельская область

экономика

марат хуснуллин

архангельская область

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. Архангельская область вошла в пятерку регионов, где наиболее успешно реализуются госпрограммы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.Сообщается, что Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Он отметил пять субъектов с максимальным числом успешно реализуемых государственных программ."По его словам, по результатам мониторинга лидирует Чеченская Республика с реализацией 12 программ с показателями в зелёной зоне. Также по 11 программам в графике – Архангельская, Липецкая и Саратовская области и Чувашская Республика", - говорится в сообщении.Указывается, что вице-премьер обратил особое внимание руководителей субъектов на необходимость усиления работы по освоению средств инфраструктурных бюджетных кредитов и назвал 13 регионов с 100-процентным кассовым освоением – в их числе Архангельская область.Отмечается, что на заседании комиссии обсуждалась и тема дорожного строительства. Как заявил вице-премьер, по итогам 10 месяцев работы по укладке асфальта выполнены на 95%, а в 34 субъектах – завершены полностью."Показатели, которых достигла отрасль, говорят о слаженной работе проектных команд в регионах. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в этом году, идём хорошими темпами, а за счёт дополнительной поддержки, которую оказывает федеральный центр, ждём по итогам года достижения показателей не хуже, чем в прошлом", – сказал Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.Вице-премьер напомнил, что в следующем году будет запущена программа по приведению в нормативное состояние опорной сети дорог и начнётся работа по пятилетнему плану, в рамках которого преимущественно до конца 2023 года к нормативу должно быть приведено не менее 50% региональных дорог и не менее 85% дорог агломераций.

https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html

https://ria.ru/20221011/tko-1823212350.html

https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, марат хуснуллин, архангельская область, россия