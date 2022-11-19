https://ria.ru/20221119/alleya-1832753533.html

Кедровую аллею заложили на Мамаевом кургане в честь защитников Сталинграда

Кедровую аллею заложили на Мамаевом кургане в честь защитников Сталинграда - РИА Новости, 19.11.2022

Кедровую аллею заложили на Мамаевом кургане в честь защитников Сталинграда

Ветеран войны Анатолий Терехов из Кемерово вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заложил кедровую аллею на Мамаевом кургане в Волгограде РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:04

2022-11-19T15:04

2022-11-19T15:04

волгоградская область

общество

андрей бочаров

сталинград

кемерово

волгоградская область

сталинградская битва (1942-1943)

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ВОЛГОГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Ветеран войны Анатолий Терехов из Кемерово вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заложил кедровую аллею на Мамаевом кургане в Волгограде в память о сибиряках, участвовавших в Сталинградской битве, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.Восемьдесят лет назад началась наступательная операция в Сталинградской битве."Символичные 80 саженцев кедра из Кемерово высажены на Мамаевом кургане в память о сибиряках, сражавшихся в Сталинградской битве. Участие в эколого-патриотической акции по созданию Аллеи героев-сибиряков, приуроченной к празднованию 80-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, делегация Кузбасса, ветераны…" - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что идея создания аллеи принадлежит 96-летнему ветерану войны из Кемерово Анатолию Терехову, который уже много лет сажает деревья в память о родных и друзьях, погибших на фронте. По данным администрации, ветеран в субботу вместе с сыном поднялся на Мамаев курган и высадил несколько кедров."Это связь между регионами, связь нашей страны. Ведь Сталинград защищали представители всех регионов бывшего СССР: плечом к плечу сражались с фашистами и победили. Благодаря нашим фронтовикам-ветеранам мы участвуем в этой доброй акции сегодня", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года.

https://ria.ru/20221103/volgograd-1828921862.html

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общество, андрей бочаров, сталинград, кемерово, волгоградская область, сталинградская битва (1942-1943)