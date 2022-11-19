https://ria.ru/20221119/aktsiya-1832802258.html
В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса
В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса - РИА Новости, 19.11.2022
В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса
Более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса, рассказала РИА Новости организатор акции,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:47
2022-11-19T20:47
2022-11-19T21:04
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса, рассказала РИА Новости организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.Она подчеркнула, что оружие, поставляемое Европой Киеву, используется для атак против жителей восточной Украины.На демонстрацию на Марсовом поле собрались около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами "Stop killing Donbass" ("прекратите убивать жителей Донбасса"). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры."Мы надеемся, что люди в Европе наконец узнают, что происходило и происходит на Донбассе, на Украине, и почему мы оказались в этой ситуации", - сказала активист.Новикова-Бернэ отметила, что префектура Парижа не препятствовала организации акции, однако отказала в ее проведении на более людной площади Trocadero, также неподалеку от Эйфелевой башни, выделив ее для проведения акции украинских активистов в тот же день.Во время акции на Марсовом поле появились украинские активисты, которые стали выкрикивать антироссийские лозунги.Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.Новикова-Бернэ сообщила, что проведение следующей акции в поддержку Донбасса планируется после Нового года.Ранее эти организации направили в Нацсобрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине.
https://ria.ru/20220514/demonstratsiya-1788562598.html
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в мире, донбасс, европа, украина
В мире, Донбасс, Европа, Украина
20:47 19.11.2022 (обновлено: 21:04 19.11.2022)
В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса
В Париже более сотни человек вышли на акцию на Марсовом поле в поддержку жителей Донбасса
ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса, рассказала РИА Новости организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
"Мы делаем это для жителей Донбасса, чтобы поддержать их дух и сказать, что Европа про них не забыла, что мы делаем все возможное, чтобы их услышали. Мы также обращаемся к правительствам Европы, чтобы они перешли к диалогу с Москвой и прекратили поставлять оружие Украине и придумывать новые санкции в условиях, когда нас ведут к третьей мировой войне", - сказала активист.
Она подчеркнула, что оружие, поставляемое Европой Киеву
, используется для атак против жителей восточной Украины.
На демонстрацию на Марсовом поле собрались около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами "Stop killing Donbass" ("прекратите убивать жителей Донбасса"). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России
, а также представители африканской диаспоры.
"Мы надеемся, что люди в Европе наконец узнают, что происходило и происходит на Донбассе, на Украине, и почему мы оказались в этой ситуации", - сказала активист.
Новикова-Бернэ отметила, что префектура Парижа не препятствовала организации акции, однако отказала в ее проведении на более людной площади Trocadero, также неподалеку от Эйфелевой башни, выделив ее для проведения акции украинских активистов в тот же день.
"В начале ноября мы подали заявку на проведение акции на площади Трокадеро. Мы провели встречу в префектуре, где нас заверили, что эта площадь будет наша. Но за три дня до акции, когда ее анонсы уже были распространены, ее перенесли с этой площади на площадь Жака Рюэффа, а площадь Трокадеро отдали украинцам. Это акт дискриминации", - сказала собеседница агентства.
Во время акции на Марсовом поле появились украинские активисты, которые стали выкрикивать антироссийские лозунги.
Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию
и Германию
, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане
, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе
и Милане
.
Новикова-Бернэ сообщила, что проведение следующей акции в поддержку Донбасса планируется после Нового года.
Ранее эти организации направили в Нацсобрание Франции
петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине.