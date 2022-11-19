https://ria.ru/20221119/aktsiya-1832802258.html

В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса

В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса - РИА Новости, 19.11.2022

В Париже на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса, рассказала РИА Новости организатор акции,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:47

2022-11-19T20:47

2022-11-19T21:04

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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса, рассказала РИА Новости организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.Она подчеркнула, что оружие, поставляемое Европой Киеву, используется для атак против жителей восточной Украины.На демонстрацию на Марсовом поле собрались около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами "Stop killing Donbass" ("прекратите убивать жителей Донбасса"). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры."Мы надеемся, что люди в Европе наконец узнают, что происходило и происходит на Донбассе, на Украине, и почему мы оказались в этой ситуации", - сказала активист.Новикова-Бернэ отметила, что префектура Парижа не препятствовала организации акции, однако отказала в ее проведении на более людной площади Trocadero, также неподалеку от Эйфелевой башни, выделив ее для проведения акции украинских активистов в тот же день.Во время акции на Марсовом поле появились украинские активисты, которые стали выкрикивать антироссийские лозунги.Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.Новикова-Бернэ сообщила, что проведение следующей акции в поддержку Донбасса планируется после Нового года.Ранее эти организации направили в Нацсобрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине.

https://ria.ru/20220514/demonstratsiya-1788562598.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824650689.html

донбасс

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в мире, донбасс, европа, украина