Рейтинг@Mail.ru
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/aktivy-1832796729.html
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов - РИА Новости, 19.11.2022
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T19:49
2022-11-19T19:50
киев
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, изъятое горючее передано украинской армии."В столице (Киеве - ред.) стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США). Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.В рамках следствия установлено, что фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование. Санкция статьи уголовного производства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831445983.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
19:49 19.11.2022 (обновлено: 19:50 19.11.2022)
 
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов

В Киеве арестовали активы российской компании по продаже горюче-смазочных материалов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, изъятое горючее передано украинской армии.
"В столице (Киеве - ред.) стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США). Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
В рамках следствия установлено, что фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование. Санкция статьи уголовного производства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:36
США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями
 
КиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала