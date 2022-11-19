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В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов

В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов - РИА Новости, 19.11.2022

В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов

Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T19:49

2022-11-19T19:49

2022-11-19T19:50

киев

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, изъятое горючее передано украинской армии."В столице (Киеве - ред.) стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США). Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.В рамках следствия установлено, что фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование. Санкция статьи уголовного производства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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киев

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киев, россия, вооруженные силы украины