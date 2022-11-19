https://ria.ru/20221119/aktivy-1832796729.html
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов - РИА Новости, 19.11.2022
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T19:49
2022-11-19T19:49
2022-11-19T19:50
киев
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители Киева арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, изъятое горючее передано украинской армии."В столице (Киеве - ред.) стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США). Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.В рамках следствия установлено, что фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование. Санкция статьи уголовного производства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831445983.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
19:49 19.11.2022 (обновлено: 19:50 19.11.2022)
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
В Киеве арестовали активы российской компании по продаже горюче-смазочных материалов