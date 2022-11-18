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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 18.11.2022
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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 18.11.2022
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано к юго-западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:18
2022-11-18T17:19
в мире
индонезия
суматра
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано к юго-западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее центр сообщал, что магнитуда землетрясения составила 6,6.Землетрясение зафиксировали в 13.37 по времени UTC (16.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 192 километрах к юго-западу от города Бенгкулув и 431 километре к юго-востоку от города Паданг. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия, суматра, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Суматра, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
17:18 18.11.2022 (обновлено: 17:19 18.11.2022)
 
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали у берегов Индонезии

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано к юго-западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее центр сообщал, что магнитуда землетрясения составила 6,6.
Землетрясение зафиксировали в 13.37 по времени UTC (16.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 192 километрах к юго-западу от города Бенгкулув и 431 километре к юго-востоку от города Паданг. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:05
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
 
В миреИндонезияСуматраЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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