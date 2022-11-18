https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832560726.html

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 18.11.2022

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано к юго-западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:18

2022-11-18T17:18

2022-11-18T17:19

в мире

индонезия

суматра

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано к юго-западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее центр сообщал, что магнитуда землетрясения составила 6,6.Землетрясение зафиксировали в 13.37 по времени UTC (16.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 192 километрах к юго-западу от города Бенгкулув и 431 километре к юго-востоку от города Паданг. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html

индонезия

суматра

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в мире, индонезия, суматра, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)