19:54 18.11.2022 (обновлено: 19:58 18.11.2022)
США могут изменить заявления по СВПД, рассказал российский эксперт
Эксперт Рогулев: на СВПД не стоит ставить крест, США могут изменить свои заявления
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ставить крест на восстановлении иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) пока рано, Вашингтон пытается сейчас маневрировать, но может изменить свои заявления через какое-то время, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
"Я бы не стал крест ставить на всем этом вопросе, раз и навсегда от этого отказаться. Все-таки никто не хочет заполучить ядерную державу с ядерным оружием. Это вопрос весьма щепетильный. Возможно, заявления поменяются через какое-то время. От (президента США Джо - ред.) Байдена сложно ожидать каких-то серьезных решений. Для него подвесить проблему и держать ее – для него это самое главное. Он не тот человек, который готов решительные меры принимать", - сказал он в беседе с агентством.
Когда Байден приступил к исполнению своих обязанностей, он заявил о своей предрасположенности к тому, чтобы возобновить иранскую сделку, напомнил эксперт, но оказалось, что это не так просто, поскольку в отношении Ирана были введены дополнительные санкции самими США.
"Иран резонно поставил вопрос о том, что неплохо бы отменить несправедливо введенные санкции. Байден начал маневрировать, потом стали уходить от этого и манеры туда-сюда, вроде и хочется, и не можется. Он сам себя загнал в эту неудобную позицию, и отказаться он не может, но при этом ищет различные предлоги, чтобы оправдать свои санкции в отношении Ирана и уйти от переговоров", - пояснил он.
"Против этой сделки выступает Израиль и Саудовская Аравия, которые оказывают давление на США. Пока что американцы считают, что им выгоднее вот так маневрировать, не отталкивать от себя Израиль и Саудовскую Аравию, но и не искать повода, что не они эту сделку разрушают. Поэтому трудно предсказать, окончательное ли это решение или маневры продолжатся. Может быть, потом ситуация наладится. Я не могу этого исключить на сто процентов", - заключил Рогулев.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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