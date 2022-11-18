https://ria.ru/20221118/zayavlenie-1832636142.html

США могут изменить заявления по СВПД, рассказал российский эксперт

США могут изменить заявления по СВПД, рассказал российский эксперт - РИА Новости, 18.11.2022

США могут изменить заявления по СВПД, рассказал российский эксперт

Ставить крест на восстановлении иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) пока рано, Вашингтон пытается... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:54

2022-11-18T19:54

2022-11-18T19:58

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ставить крест на восстановлении иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) пока рано, Вашингтон пытается сейчас маневрировать, но может изменить свои заявления через какое-то время, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что по мнению Вашингтона, продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в краткосрочной перспективе."Я бы не стал крест ставить на всем этом вопросе, раз и навсегда от этого отказаться. Все-таки никто не хочет заполучить ядерную державу с ядерным оружием. Это вопрос весьма щепетильный. Возможно, заявления поменяются через какое-то время. От (президента США Джо - ред.) Байдена сложно ожидать каких-то серьезных решений. Для него подвесить проблему и держать ее – для него это самое главное. Он не тот человек, который готов решительные меры принимать", - сказал он в беседе с агентством.Когда Байден приступил к исполнению своих обязанностей, он заявил о своей предрасположенности к тому, чтобы возобновить иранскую сделку, напомнил эксперт, но оказалось, что это не так просто, поскольку в отношении Ирана были введены дополнительные санкции самими США."Иран резонно поставил вопрос о том, что неплохо бы отменить несправедливо введенные санкции. Байден начал маневрировать, потом стали уходить от этого и манеры туда-сюда, вроде и хочется, и не можется. Он сам себя загнал в эту неудобную позицию, и отказаться он не может, но при этом ищет различные предлоги, чтобы оправдать свои санкции в отношении Ирана и уйти от переговоров", - пояснил он."Против этой сделки выступает Израиль и Саудовская Аравия, которые оказывают давление на США. Пока что американцы считают, что им выгоднее вот так маневрировать, не отталкивать от себя Израиль и Саудовскую Аравию, но и не искать повода, что не они эту сделку разрушают. Поэтому трудно предсказать, окончательное ли это решение или маневры продолжатся. Может быть, потом ситуация наладится. Я не могу этого исключить на сто процентов", - заключил Рогулев.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221118/svpd-1832591920.html

https://ria.ru/20221022/svpd-1825884407.html

https://ria.ru/20220919/svpd-1817805292.html

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в мире, юрий рогулев, франклин рузвельт, дональд трамп, сша, иран, тегеран (город), евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)