https://ria.ru/20221118/zavod-1832354437.html

Владислав Овчинский: рыбный завод построят в Можайском районе столицы

Владислав Овчинский: рыбный завод построят в Можайском районе столицы - РИА Новости, 18.11.2022

Владислав Овчинский: рыбный завод построят в Можайском районе столицы

Московские власти одобрили строительство в Можайском районе города завода по производству рыбной продукции, где смогут работать 250 человек, сообщает... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:18

2022-11-18T11:18

2022-11-18T11:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

можайский район

москва

троицкий административный округ

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Московские власти одобрили строительство в Можайском районе города завода по производству рыбной продукции, где смогут работать 250 человек, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Производство разместится в неиспользуемом здании, расположенном в 3-м Дорогобужском переулке, которое ранее было реконструировано с нарушениями и длительное время не эксплуатировалось. Наладить выпуск свежемороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции горячего и холодного копчения инвестор планирует к 2025 году", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Он пояснил, что таким образом ранее неиспользуемое недвижимое имущество будет способствовать росту промышленного потенциала города и обеспечению жителей качественными продуктами питания местного производства."Помимо строительства завода рыбной продукции, в Москве реализуются еще несколько проектов по возведению пищевых предприятий. Так, в Троицком административном округе появится пищевой кластер, общая площадь которого составит около 160 гектаров. Там смогут разместиться небольшие производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки и многие другие. По плану первые корпуса будут доступны для аренды в 2025 году", – сказал Овчинский.В рамках антикризисных мер поддержки бизнеса в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении инвесторам, реализующим в городе масштабные инвестиционные проекты, земли в аренду для развития производств по ставке один рубль в год. Сегодня заключено уже 11 таких договоров.

https://ria.ru/20221118/mebel-1832326792.html

можайский район

москва

троицкий административный округ

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экономика, владислав овчинский, можайский район, москва, троицкий административный округ