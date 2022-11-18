https://ria.ru/20221118/zakupka-1832666607.html
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники - РИА Новости, 18.11.2022
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники
Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:06
2022-11-18T23:06
2022-11-18T23:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро, сообщил в пятницу глава отдела техники и систем вооружения эстонских сил обороны Херко Сепп."Эстония и Латвия планируют закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро. Из них 410 миллионов заплатит Эстония. Первые транспортные средства могут прибыть в Эстонию уже в третьем или четвертом квартале 2023 года", - сказал Сепп порталу государственного телерадиовещания ERR.По словам Сеппа, в рамках сделки также запланированы как техническое обслуживание и ремонт, так и поставка запасных частей. "Силам обороны нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника - краны и буксиры. Самые старые грузовики, которые до сих пор используются в эстонской армии, были произведены в 1970-х годах", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, латвия
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники
Эстония и Латвия планируют совместно закупить военную технику на 693 миллиона евро
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости.
Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупку
военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро, сообщил в пятницу глава отдела техники и систем вооружения эстонских сил обороны Херко Сепп.
"Эстония и Латвия планируют закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро. Из них 410 миллионов заплатит Эстония. Первые транспортные средства могут прибыть в Эстонию уже в третьем или четвертом квартале 2023 года", - сказал Сепп порталу государственного телерадиовещания ERR.
По словам Сеппа, в рамках сделки также запланированы как техническое обслуживание и ремонт, так и поставка запасных частей. "Силам обороны нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника - краны и буксиры. Самые старые грузовики, которые до сих пор используются в эстонской армии, были произведены в 1970-х годах", - добавил он.