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Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники - РИА Новости, 18.11.2022
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Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники - РИА Новости, 18.11.2022
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники
Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:06
2022-11-18T23:06
в мире
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латвия
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро, сообщил в пятницу глава отдела техники и систем вооружения эстонских сил обороны Херко Сепп."Эстония и Латвия планируют закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро. Из них 410 миллионов заплатит Эстония. Первые транспортные средства могут прибыть в Эстонию уже в третьем или четвертом квартале 2023 года", - сказал Сепп порталу государственного телерадиовещания ERR.По словам Сеппа, в рамках сделки также запланированы как техническое обслуживание и ремонт, так и поставка запасных частей. "Силам обороны нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника - краны и буксиры. Самые старые грузовики, которые до сих пор используются в эстонской армии, были произведены в 1970-х годах", - добавил он.
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в мире, эстония, латвия
В мире, Эстония, Латвия
23:06 18.11.2022
 
Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники

Эстония и Латвия планируют совместно закупить военную технику на 693 миллиона евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро, сообщил в пятницу глава отдела техники и систем вооружения эстонских сил обороны Херко Сепп.
"Эстония и Латвия планируют закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро. Из них 410 миллионов заплатит Эстония. Первые транспортные средства могут прибыть в Эстонию уже в третьем или четвертом квартале 2023 года", - сказал Сепп порталу государственного телерадиовещания ERR.
По словам Сеппа, в рамках сделки также запланированы как техническое обслуживание и ремонт, так и поставка запасных частей. "Силам обороны нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника - краны и буксиры. Самые старые грузовики, которые до сих пор используются в эстонской армии, были произведены в 1970-х годах", - добавил он.
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