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В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря - РИА Новости, 18.11.2022
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В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря - РИА Новости, 18.11.2022
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря
В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря... РИА Новости, 18.11.2022
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой на декабрь.Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму 26 октября."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
13:52 18.11.2022 (обновлено: 13:59 18.11.2022)
 
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря

В ГД могут изучить проект о защите русского языка от излишнего употребления заимствований

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой на декабрь.
Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму 26 октября.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 11:18
В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке
 
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