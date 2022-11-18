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В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря - РИА Новости, 18.11.2022
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря
В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:52
2022-11-18T13:52
2022-11-18T13:59
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой на декабрь.Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму 26 октября."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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13:52 18.11.2022 (обновлено: 13:59 18.11.2022)
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря
В ГД могут изучить проект о защите русского языка от излишнего употребления заимствований
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой на декабрь.
Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму 26 октября.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.