https://ria.ru/20221118/zakonoproekt-1832476582.html

В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря

В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря - РИА Новости, 18.11.2022

В Госдуме могут рассмотреть законопроект о защите русского языка 13 декабря

В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:52

2022-11-18T13:52

2022-11-18T13:59

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме 13 декабря могут рассмотреть законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой на декабрь.Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму 26 октября."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221026/yazyk-1826848085.html

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госдума рф, общество