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Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице - РИА Новости, 18.11.2022
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Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице
Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице - РИА Новости, 18.11.2022
Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице
Пожарные и сотрудники больницы №4 во Владивостоке в темное время суток эвакуировали 120 человек из здания из-за задымления, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T06:07
2022-11-18T06:30
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Пожарные и сотрудники больницы №4 во Владивостоке в темное время суток эвакуировали 120 человек из здания из-за задымления, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю."В 23.47 (местного времени, 16.47 мск - ред.) ... поступило сообщение о возгорании во Владивостокской клинической больнице №4 на ул. Воропаева в г. Владивосток ... на момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление на цокольном этаже здания ... Из задымлённого помещения спасателями и персоналом больницы было эвакуировано 120 человек", - говорится в сообщении ведомства.По информации приморского ГУ МЧС, вызвавший задымление пожар был потушен сотрудниками больницы. Пламя успело только повредить бытовую технику, инцидент закончился без погибших и пострадавших.
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:07 18.11.2022 (обновлено: 06:30 18.11.2022)
 
Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице

Во Владивостоке пожарные эвакуировали 120 человек из здания больницы из-за задымления

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Пожарные и сотрудники больницы №4 во Владивостоке в темное время суток эвакуировали 120 человек из здания из-за задымления, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
"В 23.47 (местного времени, 16.47 мск - ред.) ... поступило сообщение о возгорании во Владивостокской клинической больнице №4 на ул. Воропаева в г. Владивосток ... на момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление на цокольном этаже здания ... Из задымлённого помещения спасателями и персоналом больницы было эвакуировано 120 человек", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации приморского ГУ МЧС, вызвавший задымление пожар был потушен сотрудниками больницы. Пламя успело только повредить бытовую технику, инцидент закончился без погибших и пострадавших.
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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