https://ria.ru/20221118/zadymlenie-1832372960.html

Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице

Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице - РИА Новости, 18.11.2022

Во Владивостоке эвакуировали 120 человек из-за задымления в больнице

Пожарные и сотрудники больницы №4 во Владивостоке в темное время суток эвакуировали 120 человек из здания из-за задымления, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:07

2022-11-18T06:07

2022-11-18T06:30

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Пожарные и сотрудники больницы №4 во Владивостоке в темное время суток эвакуировали 120 человек из здания из-за задымления, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю."В 23.47 (местного времени, 16.47 мск - ред.) ... поступило сообщение о возгорании во Владивостокской клинической больнице №4 на ул. Воропаева в г. Владивосток ... на момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление на цокольном этаже здания ... Из задымлённого помещения спасателями и персоналом больницы было эвакуировано 120 человек", - говорится в сообщении ведомства.По информации приморского ГУ МЧС, вызвавший задымление пожар был потушен сотрудниками больницы. Пламя успело только повредить бытовую технику, инцидент закончился без погибших и пострадавших.

https://ria.ru/20221108/evakuatsiya-1829935576.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)