https://ria.ru/20221118/zabastovka-1832671088.html

Британские госслужащие устроят месячную забастовку в декабре, пишут СМИ

Британские госслужащие устроят месячную забастовку в декабре, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2022

Британские госслужащие устроят месячную забастовку в декабре, пишут СМИ

Британские госслужащие из трех министерств Великобритании с середины декабря примут участие в месячной забастовке с требованием повышения заработной платы на... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:56

2022-11-18T23:56

2022-11-18T23:56

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британские госслужащие из трех министерств Великобритании с середины декабря примут участие в месячной забастовке с требованием повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление профсоюза работников государственных и коммерческих услуг (PCS).В сообщении отмечается, что на забастовку выйдут члены профсоюза PCS, являющиеся сотрудниками министерства внутренних дел, в том числе пограничной службы, министерства транспорта и министерства по защите окружающей среды. В этой связи, как сообщает телеканал, может быть нарушена работа портов, пограничных пунктов и транспортных ведомств, которые в том числе отвечают за выдачу водительских удостоверений. При этом не все работники будут бастовать на протяжение месяца, многие будут выходить на забастовку на более короткое время.По словам главы профсоюза Марка Сервотка, точные детали забастовки станут известны ближе к ее проведению, говорится в сообщении.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

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Евгения Нефедова

в мире, великобритания, россия, украина