https://ria.ru/20221118/zabastovka-1832583833.html

СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений

СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений

Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:59

2022-11-18T17:59

2022-11-18T18:00

в мире

португалия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по всей Португалии, сообщает телеканал RTVE."Португальским государственным служащим удалось парализовать работу школ, медицинских центров и администраций в ходе забастовки", - информирует RTVE.Как отмечается, забастовка затрагивает разные госучреждения: от государственного управления до здравоохранения и образования. В стачке, как сообщает телеканал, участвуют от 60% до 90% работников в зависимости от сектора и региона.По данным RTVE, акция протеста была организована Общим фронтом профсоюзов государственной службы, входящим во Всеобщую конфедерацию труда (CGTP), крупнейшую конфедерацию профсоюзов Португалии, и поддержана организациями медработников и преподавателей.Как отмечается, забастовка проходит за неделю до утверждения государственного бюджета Португалии на 2023 год, который предусматривает повышение заработной платы госслужащих на 3,6%.

https://ria.ru/20221118/london-1832408931.html

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португалия

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в мире, португалия