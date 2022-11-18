Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/zabastovka-1832583833.html
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений
Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:59
2022-11-18T18:00
в мире
португалия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по всей Португалии, сообщает телеканал RTVE."Португальским государственным служащим удалось парализовать работу школ, медицинских центров и администраций в ходе забастовки", - информирует RTVE.Как отмечается, забастовка затрагивает разные госучреждения: от государственного управления до здравоохранения и образования. В стачке, как сообщает телеканал, участвуют от 60% до 90% работников в зависимости от сектора и региона.По данным RTVE, акция протеста была организована Общим фронтом профсоюзов государственной службы, входящим во Всеобщую конфедерацию труда (CGTP), крупнейшую конфедерацию профсоюзов Португалии, и поддержана организациями медработников и преподавателей.Как отмечается, забастовка проходит за неделю до утверждения государственного бюджета Португалии на 2023 год, который предусматривает повышение заработной платы госслужащих на 3,6%.
https://ria.ru/20221118/london-1832408931.html
https://ria.ru/20221110/zabastovka-1830611365.html
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0120ba0d7393981c4edc703291337bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия
В мире, Португалия
17:59 18.11.2022 (обновлено: 18:00 18.11.2022)
 
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений

RTVE: в Португалии массовая забастовка работников парализовала работу госучреждений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадь Россиу в Лиссабоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по всей Португалии, сообщает телеканал RTVE.
"Португальским государственным служащим удалось парализовать работу школ, медицинских центров и администраций в ходе забастовки", - информирует RTVE.
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 11:36Туризм
В лондонском аэропорту Хитроу началась забастовка
Как отмечается, забастовка затрагивает разные госучреждения: от государственного управления до здравоохранения и образования. В стачке, как сообщает телеканал, участвуют от 60% до 90% работников в зависимости от сектора и региона.
По данным RTVE, акция протеста была организована Общим фронтом профсоюзов государственной службы, входящим во Всеобщую конфедерацию труда (CGTP), крупнейшую конфедерацию профсоюзов Португалии, и поддержана организациями медработников и преподавателей.
Как отмечается, забастовка проходит за неделю до утверждения государственного бюджета Португалии на 2023 год, который предусматривает повышение заработной платы госслужащих на 3,6%.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 19:38
СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками
 
В миреПортугалия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала