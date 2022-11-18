https://ria.ru/20221118/zabastovka-1832583833.html
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений
Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:59
2022-11-18T17:59
2022-11-18T18:00
в мире
португалия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по всей Португалии, сообщает телеканал RTVE."Португальским государственным служащим удалось парализовать работу школ, медицинских центров и администраций в ходе забастовки", - информирует RTVE.Как отмечается, забастовка затрагивает разные госучреждения: от государственного управления до здравоохранения и образования. В стачке, как сообщает телеканал, участвуют от 60% до 90% работников в зависимости от сектора и региона.По данным RTVE, акция протеста была организована Общим фронтом профсоюзов государственной службы, входящим во Всеобщую конфедерацию труда (CGTP), крупнейшую конфедерацию профсоюзов Португалии, и поддержана организациями медработников и преподавателей.Как отмечается, забастовка проходит за неделю до утверждения государственного бюджета Португалии на 2023 год, который предусматривает повышение заработной платы госслужащих на 3,6%.
https://ria.ru/20221118/london-1832408931.html
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в мире, португалия
17:59 18.11.2022 (обновлено: 18:00 18.11.2022)
СМИ: в Португалии массовая забастовка парализовала работу госучреждений
RTVE: в Португалии массовая забастовка работников парализовала работу госучреждений
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Массовая забастовка работников с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату на фоне растущей инфляции парализовала работу госучреждений по всей Португалии, сообщает телеканал RTVE
.
"Португальским государственным служащим удалось парализовать работу школ, медицинских центров и администраций в ходе забастовки", - информирует RTVE.
Как отмечается, забастовка затрагивает разные госучреждения: от государственного управления до здравоохранения и образования. В стачке, как сообщает телеканал, участвуют от 60% до 90% работников в зависимости от сектора и региона.
По данным RTVE, акция протеста была организована Общим фронтом профсоюзов государственной службы, входящим во Всеобщую конфедерацию труда (CGTP), крупнейшую конфедерацию профсоюзов Португалии, и поддержана организациями медработников и преподавателей.
Как отмечается, забастовка проходит за неделю до утверждения государственного бюджета Португалии на 2023 год, который предусматривает повышение заработной платы госслужащих на 3,6%.