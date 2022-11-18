https://ria.ru/20221118/yasinovataya-1832410844.html
Насосная станция в Ясиноватой в ДНР обесточена из-за обстрелов ВСУ
Насосная станция в Ясиноватой в ДНР обесточена из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
Насосная станция в Ясиноватой в ДНР обесточена из-за обстрелов ВСУ
Насосная станция в Ясиноватой в ДНР обесточена из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:15
2022-11-18T11:15
2022-11-18T11:15
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_8a6706a18a7fe935e4808011fc529a00.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Насосная станция в Ясиноватой в ДНР обесточена из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 ноября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: обесточена насосная станция, подающая воду на город", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221118/dnr-1832396578.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_91adae6e09d7c6a325888b0b4489634f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Насосная станция в Ясиноватой в ДНР обесточена из-за обстрелов ВСУ
Представительство ДНР: насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрелов ВСУ