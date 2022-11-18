https://ria.ru/20221118/vinogradnik-1832614690.html

Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе

Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе - РИА Новости, 18.11.2022

Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе

Кизлярский коньячный завод в Дагестане заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе, сообщает пресс-служба мэрии Кизляра. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:04

2022-11-18T19:04

2022-11-18T19:04

экономика

дербентский район

кизляр

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МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Кизлярский коньячный завод в Дагестане заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе, сообщает пресс-служба мэрии Кизляра."Крупнейший российский производитель коньяка полного технологического цикла приступает к реализации масштабного проекта по закладке виноградников. На начальном этапе завод планирует использовать 240 гектаров под закладку винограда. Более 300 гектаров земли выделено в Дербентском районе. В проект инвестируют 760 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По информации властей, завод уже объявил конкурс по поиску подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения комплекса подрядных работ, связанных с закладкой виноградника.На реализацию проекта коньячный завод в течение 10 лет планирует инвестировать более 10 миллиардов рублей. Также на предприятии строится винохранилище объемом 1 миллион декалитров и стоимостью 150 миллионов рублей.После того как будет определена подрядная организация, начнутся работы по подготовке почвы под посадку саженцев винограда. Ежегодно предприятие перерабатывает более 40 тысяч тонн винограда.Завод уже стал новым туристическим брендом Дагестана. Он включен в туристический маршрут.

https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html

https://ria.ru/20221019/kfu-1825029720.html

дербентский район

кизляр

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экономика, дербентский район, кизляр