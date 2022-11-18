Рейтинг@Mail.ru
Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/vinogradnik-1832614690.html
Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе
Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе - РИА Новости, 18.11.2022
Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе
Кизлярский коньячный завод в Дагестане заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе, сообщает пресс-служба мэрии Кизляра. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:04
2022-11-18T19:04
экономика
дербентский район
кизляр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825454609_0:114:3078:1845_1920x0_80_0_0_6a383cd7437762ff39d69c7db628ecf1.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Кизлярский коньячный завод в Дагестане заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе, сообщает пресс-служба мэрии Кизляра."Крупнейший российский производитель коньяка полного технологического цикла приступает к реализации масштабного проекта по закладке виноградников. На начальном этапе завод планирует использовать 240 гектаров под закладку винограда. Более 300 гектаров земли выделено в Дербентском районе. В проект инвестируют 760 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По информации властей, завод уже объявил конкурс по поиску подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения комплекса подрядных работ, связанных с закладкой виноградника.На реализацию проекта коньячный завод в течение 10 лет планирует инвестировать более 10 миллиардов рублей. Также на предприятии строится винохранилище объемом 1 миллион декалитров и стоимостью 150 миллионов рублей.После того как будет определена подрядная организация, начнутся работы по подготовке почвы под посадку саженцев винограда. Ежегодно предприятие перерабатывает более 40 тысяч тонн винограда.Завод уже стал новым туристическим брендом Дагестана. Он включен в туристический маршрут.
https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html
https://ria.ru/20221019/kfu-1825029720.html
дербентский район
кизляр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825454609_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3214bc22992b040f289ee4cc3d441267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дербентский район, кизляр
Экономика, Дербентский район, Кизляр
19:04 18.11.2022
 
Кизлярский коньячный завод заложит новые виноградники в Дербентском районе

Кизлярский коньячный завод заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВиноградники в Дагестане
Виноградники в Дагестане - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Виноградники в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Кизлярский коньячный завод в Дагестане заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе, сообщает пресс-служба мэрии Кизляра.
"Крупнейший российский производитель коньяка полного технологического цикла приступает к реализации масштабного проекта по закладке виноградников. На начальном этапе завод планирует использовать 240 гектаров под закладку винограда. Более 300 гектаров земли выделено в Дербентском районе. В проект инвестируют 760 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отделение выдержки игристых вин на заводе Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 22:26Краснодарский край
На Кубани появился национальный винный маршрут
По информации властей, завод уже объявил конкурс по поиску подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения комплекса подрядных работ, связанных с закладкой виноградника.
На реализацию проекта коньячный завод в течение 10 лет планирует инвестировать более 10 миллиардов рублей. Также на предприятии строится винохранилище объемом 1 миллион декалитров и стоимостью 150 миллионов рублей.
После того как будет определена подрядная организация, начнутся работы по подготовке почвы под посадку саженцев винограда. Ежегодно предприятие перерабатывает более 40 тысяч тонн винограда.
Завод уже стал новым туристическим брендом Дагестана. Он включен в туристический маршрут.
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 09:16Наука
В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам
 
ЭкономикаДербентский районКизляр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала