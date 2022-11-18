https://ria.ru/20221118/vengriya-1832518839.html
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:40
2022-11-18T15:40
2022-11-18T15:40
в мире
виктор орбан
украина
венгрия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg
БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", - приводит слова Орбана на конференции агентство MTI. Венгерский премьер предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой общую сумму, которую планируется выделить Украине."Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной", - сказал Орбан, отметив, что Будапешт поддерживает Киев, однако "не желает ставить интересы Украины выше своих".Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. В этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.
https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, украина, венгрия, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, Евросоюз
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
Орбан: Венгрия не ставит интересы Украины выше своих и не одобряет общеевропейский кредит