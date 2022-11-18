https://ria.ru/20221118/vengriya-1832518839.html

Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины

Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины - РИА Новости, 18.11.2022

Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины

Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:40

2022-11-18T15:40

2022-11-18T15:40

в мире

виктор орбан

украина

венгрия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", - приводит слова Орбана на конференции агентство MTI. Венгерский премьер предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой общую сумму, которую планируется выделить Украине."Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной", - сказал Орбан, отметив, что Будапешт поддерживает Киев, однако "не желает ставить интересы Украины выше своих".Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. В этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.

https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор орбан, украина, венгрия, евросоюз