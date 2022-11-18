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Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины - РИА Новости, 18.11.2022
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Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:40
2022-11-18T15:40
в мире
виктор орбан
украина
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", - приводит слова Орбана на конференции агентство MTI. Венгерский премьер предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой общую сумму, которую планируется выделить Украине."Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной", - сказал Орбан, отметив, что Будапешт поддерживает Киев, однако "не желает ставить интересы Украины выше своих".Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. В этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.
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в мире, виктор орбан, украина, венгрия, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, Евросоюз
15:40 18.11.2022
 
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины

Орбан: Венгрия не ставит интересы Украины выше своих и не одобряет общеевропейский кредит

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Венгрия готова оказать Киеву помощь на основании двусторонних соглашений, но против общеевропейского кредита, потому что не ставит интересы Украины выше своих, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", - приводит слова Орбана на конференции агентство MTI. Венгерский премьер предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой общую сумму, которую планируется выделить Украине.
"Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной", - сказал Орбан, отметив, что Будапешт поддерживает Киев, однако "не желает ставить интересы Украины выше своих".
Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. В этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 23:03
МИД Венгрии назвал санкции против России наихудшим ответом со стороны ЕС
 
В миреВиктор ОрбанУкраинаВенгрияЕвросоюз
 
 
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