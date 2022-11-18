https://ria.ru/20221118/ukraina-1832545087.html

Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины

Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины - РИА Новости, 18.11.2022

Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, стороны... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:49

2022-11-18T16:49

2022-11-18T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

валдис домбровскис

украина

еврокомиссия

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, стороны обсудили энергетический сектор Украины, а также восстановление экономики страны и практические пути ее экономической интеграции в ЕС."Я провел встречу с другом Украины Валдисом Домбровскисом в Киеве. Я рассказал об энергетическом секторе Украины и способах повышения его устойчивости. Мы обсудили восстановление (экономики Украины - ред.) и практические пути экономической интеграции (страны - ред.) в ЕС. Я поблагодарил ЕС за макрофинансовую помощь. Мы ценим вашу поддержку", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии. Новый пакет помощи должны согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.

https://ria.ru/20221118/kiev-1832506085.html

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Кирилл Волков

в мире, денис шмыгаль, валдис домбровскис, украина, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр