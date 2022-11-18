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Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832545087.html
Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины
Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, стороны... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:49
2022-11-18T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
валдис домбровскис
украина
еврокомиссия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, стороны обсудили энергетический сектор Украины, а также восстановление экономики страны и практические пути ее экономической интеграции в ЕС."Я провел встречу с другом Украины Валдисом Домбровскисом в Киеве. Я рассказал об энергетическом секторе Украины и способах повышения его устойчивости. Мы обсудили восстановление (экономики Украины - ред.) и практические пути экономической интеграции (страны - ред.) в ЕС. Я поблагодарил ЕС за макрофинансовую помощь. Мы ценим вашу поддержку", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии. Новый пакет помощи должны согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.
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в мире, денис шмыгаль, валдис домбровскис, украина, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Валдис Домбровскис, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:49 18.11.2022
 
Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК энергетический сектор Украины

Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕК Домбровскисом в Киеве энергетический сектор Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, стороны обсудили энергетический сектор Украины, а также восстановление экономики страны и практические пути ее экономической интеграции в ЕС.
"Я провел встречу с другом Украины Валдисом Домбровскисом в Киеве. Я рассказал об энергетическом секторе Украины и способах повышения его устойчивости. Мы обсудили восстановление (экономики Украины - ред.) и практические пути экономической интеграции (страны - ред.) в ЕС. Я поблагодарил ЕС за макрофинансовую помощь. Мы ценим вашу поддержку", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии. Новый пакет помощи должны согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:12Специальная военная операция на Украине
Киевские власти допустили полное отключение электроэнергии в городе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВалдис ДомбровскисУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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