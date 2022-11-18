https://ria.ru/20221118/ukraina-1832460723.html

Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине

Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине - РИА Новости, 18.11.2022

Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:17

2022-11-18T13:17

2022-11-18T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

эммануэль макрон

франция

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для завершения конфликта на Украине.В интервью газете Nikkei Asia Макрон выразил "решимость держать открытыми каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным и всеми сторонами, заинтересованными в завершении конфликта" на Украине.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр