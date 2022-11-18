https://ria.ru/20221118/ukraina-1832460723.html
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:17
2022-11-18T13:17
2022-11-18T13:25
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для завершения конфликта на Украине.В интервью газете Nikkei Asia Макрон выразил "решимость держать открытыми каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным и всеми сторонами, заинтересованными в завершении конфликта" на Украине.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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13:17 18.11.2022 (обновлено: 13:25 18.11.2022)
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине
Макрон намерен держать открытым канал связи с Путиным для урегулирования на Украине