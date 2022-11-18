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Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832460723.html
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:17
2022-11-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для завершения конфликта на Украине.В интервью газете Nikkei Asia Макрон выразил "решимость держать открытыми каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным и всеми сторонами, заинтересованными в завершении конфликта" на Украине.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:17 18.11.2022 (обновлено: 13:25 18.11.2022)
 
Макрон выразил решимость держать открытым канал связи с Путиным по Украине

Макрон намерен держать открытым канал связи с Путиным для урегулирования на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решимость держать каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заинтересованными сторонами открытыми для завершения конфликта на Украине.
В интервью газете Nikkei Asia Макрон выразил "решимость держать открытыми каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным и всеми сторонами, заинтересованными в завершении конфликта" на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФранцияРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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