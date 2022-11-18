https://ria.ru/20221118/udar-1832409730.html

ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением

ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением - РИА Новости, 18.11.2022

ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением

ВВС Южной Кореи и США в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном провели совместные учения с участием истребителей F-35A, в ходе которых РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:10

2022-11-18T11:10

2022-11-18T11:36

в мире

южная корея

пхеньян

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. ВВС Южной Кореи и США в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном провели совместные учения с участием истребителей F-35A, в ходе которых отрепетировали удар бомбами с лазерным наведением по северокорейской передвижной пусковой ракетной установке, сообщает агентство Ренхап.По данным агентства, истребители F-35A ВВС США и Южной Кореи тренировались поражать искусственные цели с помощью управляемых авиационных бомб с лазерным наведением GBU-12. Это первый раз, когда военные открыто сообщили об учениях по поражению подвижного грунтового ракетного комплекса с участием истребителей F-35A.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пояснил, что истребители-невидимки F-35A продемонстрировали способность скрытно приближаться к целям и наносить точные удары. Кроме того, ВВС двух стран отрепетировали полет в формации ударной эскадрильи с участием четырех F-35A ВВС Южной Кореи и четырех истребителей F-16 ВВС США.Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск МБР в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. Дальность полета ракеты - примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха. Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет, предположительно, продлился 69 минут.В марте КНДР уже испытала ракету "Хвасон-17", которая находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров. Тогда тоже пуск был произведен под более "высоким", чем обычно, углом. Южнокорейские военные предполагали, что ракету пустили "вертикально". Минобороны Японии заявляло, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров.

https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832399112.html

южная корея

пхеньян

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, пхеньян, сша