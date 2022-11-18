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ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением - РИА Новости, 18.11.2022
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ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением
ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением - РИА Новости, 18.11.2022
ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением
ВВС Южной Кореи и США в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном провели совместные учения с участием истребителей F-35A, в ходе которых РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:10
2022-11-18T11:36
в мире
южная корея
пхеньян
сша
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СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. ВВС Южной Кореи и США в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном провели совместные учения с участием истребителей F-35A, в ходе которых отрепетировали удар бомбами с лазерным наведением по северокорейской передвижной пусковой ракетной установке, сообщает агентство Ренхап.По данным агентства, истребители F-35A ВВС США и Южной Кореи тренировались поражать искусственные цели с помощью управляемых авиационных бомб с лазерным наведением GBU-12. Это первый раз, когда военные открыто сообщили об учениях по поражению подвижного грунтового ракетного комплекса с участием истребителей F-35A.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пояснил, что истребители-невидимки F-35A продемонстрировали способность скрытно приближаться к целям и наносить точные удары. Кроме того, ВВС двух стран отрепетировали полет в формации ударной эскадрильи с участием четырех F-35A ВВС Южной Кореи и четырех истребителей F-16 ВВС США.Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск МБР в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. Дальность полета ракеты - примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха. Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет, предположительно, продлился 69 минут.В марте КНДР уже испытала ракету "Хвасон-17", которая находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров. Тогда тоже пуск был произведен под более "высоким", чем обычно, углом. Южнокорейские военные предполагали, что ракету пустили "вертикально". Минобороны Японии заявляло, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров.
https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html
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в мире, южная корея, пхеньян, сша
В мире, Южная Корея, Пхеньян, США
11:10 18.11.2022 (обновлено: 11:36 18.11.2022)
 
ВВС Южной Кореи и США отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением

ВВС Южной Кореи и США в ответ на ракетный пуск КНДР отработали удар лазерными бомбами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. ВВС Южной Кореи и США в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном провели совместные учения с участием истребителей F-35A, в ходе которых отрепетировали удар бомбами с лазерным наведением по северокорейской передвижной пусковой ракетной установке, сообщает агентство Ренхап.
По данным агентства, истребители F-35A ВВС США и Южной Кореи тренировались поражать искусственные цели с помощью управляемых авиационных бомб с лазерным наведением GBU-12. Это первый раз, когда военные открыто сообщили об учениях по поражению подвижного грунтового ракетного комплекса с участием истребителей F-35A.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 11:05
МИД Китая призвал стороны к диалогу на фоне нового ракетного пуска КНДР
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пояснил, что истребители-невидимки F-35A продемонстрировали способность скрытно приближаться к целям и наносить точные удары. Кроме того, ВВС двух стран отрепетировали полет в формации ударной эскадрильи с участием четырех F-35A ВВС Южной Кореи и четырех истребителей F-16 ВВС США.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск МБР в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. Дальность полета ракеты - примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха. Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет, предположительно, продлился 69 минут.
В марте КНДР уже испытала ракету "Хвасон-17", которая находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров. Тогда тоже пуск был произведен под более "высоким", чем обычно, углом. Южнокорейские военные предполагали, что ракету пустили "вертикально". Минобороны Японии заявляло, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 10:28
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