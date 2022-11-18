https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832524505.html

По делу об убийстве девушки в Москве задержали знакомого подозреваемого

По делу об убийстве девушки в Москве задержали знакомого подозреваемого - РИА Новости, 18.11.2022

По делу об убийстве девушки в Москве задержали знакомого подозреваемого

Задержан знакомый подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, который, предположительно, помогал скрыться фигуранту после преступления, сообщила РИА РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:54

2022-11-18T15:54

2022-11-18T16:19

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержан знакомый подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, который, предположительно, помогал скрыться фигуранту после преступления, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью."Также задержан знакомый подозреваемого, который, предположительно, помогал фигуранту после совершения преступления скрыться и покинуть Московский регион", - сказала Иванова.Она добавила, что и 25-летний подозреваемый, и его знакомый в ближайшее время будут доставлены к следователю на допрос.Как добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, машина, в которой находился подозреваемый в убийстве, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС.Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".

https://ria.ru/20221118/rasprava-1832520571.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, тамбовская область