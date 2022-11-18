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МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 18.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832514723.html
МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле
МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 18.11.2022
МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле
Турция увидела лицемерие и двойные стандарты после теракта в Стамбуле, была цель преподнести взрыв как предупреждение туристам, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:32
2022-11-18T15:32
туризм
в мире
мевлют чавушоглу
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция увидела лицемерие и двойные стандарты после теракта в Стамбуле, была цель преподнести взрыв как предупреждение туристам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.Глава МИД Турции обратил внимание на подачу теракта в Стамбуле в американской газете The New York Times.
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула
Туризм, В мире, Мевлют Чавушоглу, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
15:32 18.11.2022
 
МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле

Глава МИД Чавушоглу: теракт в Стамбуле попытались преподнести как предупреждение туристам

© AP Photo / Khalil HamraМемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция увидела лицемерие и двойные стандарты после теракта в Стамбуле, была цель преподнести взрыв как предупреждение туристам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
Глава МИД Турции обратил внимание на подачу теракта в Стамбуле в американской газете The New York Times.
"Увидели лицемерие, двойные стандарты… С другой стороны, они говорят, не езжайте туристам, нанесен урон турецкому туризму. Но ситуация, приток туристов показывает, что они не достигли своих целей. Пусть они продолжают поддерживать террористов, вооружать их, мы продолжаем принимать свои меры", - сказал Чавушоглу.
Люди убегают из района туристической улицы Истикляль в Стамбуле, где прогремел взрыв. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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США готовятся взорвать Турцию
 
ТуризмВ миреМевлют ЧавушоглуТурцияСтамбулВзрыв в центре Стамбула
 
 
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