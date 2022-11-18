https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832514723.html

МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле

МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 18.11.2022

МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле

Турция увидела лицемерие и двойные стандарты после теракта в Стамбуле, была цель преподнести взрыв как предупреждение туристам, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:32

2022-11-18T15:32

2022-11-18T15:32

туризм

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мевлют чавушоглу

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция увидела лицемерие и двойные стандарты после теракта в Стамбуле, была цель преподнести взрыв как предупреждение туристам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.Глава МИД Турции обратил внимание на подачу теракта в Стамбуле в американской газете The New York Times.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

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Ольга Фомченкова

в мире, мевлют чавушоглу, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула