https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832402085.html
Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре
Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре - РИА Новости, 18.11.2022
Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен посетит с визитом Турцию в начале декабря, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:41
2022-11-18T10:41
2022-11-18T10:43
в мире
хулуси акар
антти кайкконен
финляндия
турция
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен посетит с визитом Турцию в начале декабря, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар подчеркнул, что Турция ожидает от Финляндии и Швеции учета обеспокоенности Анкары в сфере нацбезопасности, а также выполнения обязательств, взятых скандинавскими странами в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного на полях июньского саммита НАТО в Мадриде. Турецкий министр напомнил, что Финляндия с 1340-километровой сухопутной границей с РФ после вступления в НАТО получит право обратиться за помощью к партнерам по альянсу, в том числе и Турции."Наша страна вместе с другими партнерами защитит границы скандинавских стран, поэтому, когда Финляндия и Швеция просят Анкару взять на себя подобную ответственность, то должны и сами относиться с пониманием к вопросам, беспокоящим турецкую сторону. Мы ожидаем от Финляндии и Швеции понимания и выполнения обязательств, взятых на полях мадридского саммита", - сказал Акар в интервью финской газете Helsingin Sanomat, его слова приводит агентство Anadolu.Хулуси Акар ответил и на вопрос, намерена ли турецкая сторона одобрить заявки Финляндии и Швеции по НАТО до предстоящих в Турции выборов 2023 года. "Это зависит не от нас, а от скандинавских стран. Я призвал министров обороны Финляндии и Швеции незамедлительно предпринять все необходимые шаги. Пригласил министра обороны Финляндии Антти Кайкконена в Турцию. Визит запланирован на начало декабря", - сказал турецкий министр.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221116/nato-1831867904.html
https://ria.ru/20221118/raketa-1832398968.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хулуси акар, антти кайкконен, финляндия, турция, швеция, нато
В мире, Хулуси Акар, Антти Кайкконен, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО
10:41 18.11.2022 (обновлено: 10:43 18.11.2022)
Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре
Глава Минобороны Турции Акар заявил, что его финский коллега посетит страну в декабре