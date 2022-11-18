https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832402085.html

Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре

Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре - РИА Новости, 18.11.2022

Глава Минобороны Финляндии посетит Турцию в декабре

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен посетит с визитом Турцию в начале декабря, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:41

2022-11-18T10:41

2022-11-18T10:43

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хулуси акар

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен посетит с визитом Турцию в начале декабря, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар подчеркнул, что Турция ожидает от Финляндии и Швеции учета обеспокоенности Анкары в сфере нацбезопасности, а также выполнения обязательств, взятых скандинавскими странами в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного на полях июньского саммита НАТО в Мадриде. Турецкий министр напомнил, что Финляндия с 1340-километровой сухопутной границей с РФ после вступления в НАТО получит право обратиться за помощью к партнерам по альянсу, в том числе и Турции."Наша страна вместе с другими партнерами защитит границы скандинавских стран, поэтому, когда Финляндия и Швеция просят Анкару взять на себя подобную ответственность, то должны и сами относиться с пониманием к вопросам, беспокоящим турецкую сторону. Мы ожидаем от Финляндии и Швеции понимания и выполнения обязательств, взятых на полях мадридского саммита", - сказал Акар в интервью финской газете Helsingin Sanomat, его слова приводит агентство Anadolu.Хулуси Акар ответил и на вопрос, намерена ли турецкая сторона одобрить заявки Финляндии и Швеции по НАТО до предстоящих в Турции выборов 2023 года. "Это зависит не от нас, а от скандинавских стран. Я призвал министров обороны Финляндии и Швеции незамедлительно предпринять все необходимые шаги. Пригласил министра обороны Финляндии Антти Кайкконена в Турцию. Визит запланирован на начало декабря", - сказал турецкий министр.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221116/nato-1831867904.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832398968.html

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в мире, хулуси акар, антти кайкконен, финляндия, турция, швеция, нато