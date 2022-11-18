https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832224799.html

Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год

Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год - РИА Новости, 18.11.2022

Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T02:01

2022-11-18T02:01

2022-11-18T02:01

туризм

новости - туризм

турция

стамбул

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

курорт

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР."В новогоднее время россияне бронируют путевки в "три Турции". Это городской и экскурсионный туризм — Стамбул, приморский отдых в отелях Анталье, а также горнолыжные курорты — Кайсери, Паландокен, Эрджиес, Карс, Улудаг", — рассказывают в ассоциации.Лидер — Анталья. Доля путешественников, выбравших этот курорт, превышает 80 процентов от общего числа заявок, поясняют туроператоры. Стоимость путевок на семь дней начинается от 160 тысяч рублей за двоих с перелетом.Неделя в Стамбуле обойдется минимум в 120 тысяч рублей на двоих, а на горнолыжных курортах — от 131 тысячи. Уточняется, что рост среднего чека составил от полутора до двух раз по сравнению с прошлым годом.По словам представителей отрасли, на данный момент путевок на Новый год продано на 15-60 процентов меньше, чем в то же время в 2021-ом. Эксперты объясняют это небольшой глубиной бронирования, связанной со сложной геополитической ситуацией (решение о поездке россияне принимают за одну-две недели).Тем не менее, Турция входит в топ-3 самых популярных праздничных направлений, конкурируя только с ОАЭ и Египтом, добавляют в ассоциации.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831357311.html

турция

стамбул

анталья (провинция)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, курорт, отдых, туризм, туристы