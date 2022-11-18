https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832224799.html
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год - РИА Новости, 18.11.2022
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:01
2022-11-18T02:01
2022-11-18T02:01
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11839a1e92272a6328dfc25a5031eba8.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР."В новогоднее время россияне бронируют путевки в "три Турции". Это городской и экскурсионный туризм — Стамбул, приморский отдых в отелях Анталье, а также горнолыжные курорты — Кайсери, Паландокен, Эрджиес, Карс, Улудаг", — рассказывают в ассоциации.Лидер — Анталья. Доля путешественников, выбравших этот курорт, превышает 80 процентов от общего числа заявок, поясняют туроператоры. Стоимость путевок на семь дней начинается от 160 тысяч рублей за двоих с перелетом.Неделя в Стамбуле обойдется минимум в 120 тысяч рублей на двоих, а на горнолыжных курортах — от 131 тысячи. Уточняется, что рост среднего чека составил от полутора до двух раз по сравнению с прошлым годом.По словам представителей отрасли, на данный момент путевок на Новый год продано на 15-60 процентов меньше, чем в то же время в 2021-ом. Эксперты объясняют это небольшой глубиной бронирования, связанной со сложной геополитической ситуацией (решение о поездке россияне принимают за одну-две недели).Тем не менее, Турция входит в топ-3 самых популярных праздничных направлений, конкурируя только с ОАЭ и Египтом, добавляют в ассоциации.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831357311.html
турция
стамбул
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f3307fc6094b117c509920552e0e83bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, курорт, отдых, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Курорт, Отдых, Туризм, туристы
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на новогодних праздниках