Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832224799.html
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год - РИА Новости, 18.11.2022
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:01
2022-11-18T02:01
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11839a1e92272a6328dfc25a5031eba8.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР."В новогоднее время россияне бронируют путевки в "три Турции". Это городской и экскурсионный туризм — Стамбул, приморский отдых в отелях Анталье, а также горнолыжные курорты — Кайсери, Паландокен, Эрджиес, Карс, Улудаг", — рассказывают в ассоциации.Лидер — Анталья. Доля путешественников, выбравших этот курорт, превышает 80 процентов от общего числа заявок, поясняют туроператоры. Стоимость путевок на семь дней начинается от 160 тысяч рублей за двоих с перелетом.Неделя в Стамбуле обойдется минимум в 120 тысяч рублей на двоих, а на горнолыжных курортах — от 131 тысячи. Уточняется, что рост среднего чека составил от полутора до двух раз по сравнению с прошлым годом.По словам представителей отрасли, на данный момент путевок на Новый год продано на 15-60 процентов меньше, чем в то же время в 2021-ом. Эксперты объясняют это небольшой глубиной бронирования, связанной со сложной геополитической ситуацией (решение о поездке россияне принимают за одну-две недели).Тем не менее, Турция входит в топ-3 самых популярных праздничных направлений, конкурируя только с ОАЭ и Египтом, добавляют в ассоциации.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831357311.html
турция
стамбул
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f3307fc6094b117c509920552e0e83bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, курорт, отдых, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Курорт, Отдых, Туризм, туристы
02:01 18.11.2022
 
Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции на Новый год

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на новогодних праздниках

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции на Новый год, сообщает АТОР.
"В новогоднее время россияне бронируют путевки в "три Турции". Это городской и экскурсионный туризм — Стамбул, приморский отдых в отелях Анталье, а также горнолыжные курорты — Кайсери, Паландокен, Эрджиес, Карс, Улудаг", — рассказывают в ассоциации.
Лидер — Анталья. Доля путешественников, выбравших этот курорт, превышает 80 процентов от общего числа заявок, поясняют туроператоры. Стоимость путевок на семь дней начинается от 160 тысяч рублей за двоих с перелетом.
Неделя в Стамбуле обойдется минимум в 120 тысяч рублей на двоих, а на горнолыжных курортах — от 131 тысячи. Уточняется, что рост среднего чека составил от полутора до двух раз по сравнению с прошлым годом.
По словам представителей отрасли, на данный момент путевок на Новый год продано на 15-60 процентов меньше, чем в то же время в 2021-ом. Эксперты объясняют это небольшой глубиной бронирования, связанной со сложной геополитической ситуацией (решение о поездке россияне принимают за одну-две недели).
Тем не менее, Турция входит в топ-3 самых популярных праздничных направлений, конкурируя только с ОАЭ и Египтом, добавляют в ассоциации.
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:38Туризм
Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияСтамбулАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новый годКурортОтдыхТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала