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Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос - РИА Новости, 18.11.2022
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Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос
Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос - РИА Новости, 18.11.2022
Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:04
2022-11-18T11:04
россия
общество
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают только 22%, неделей ранее его отмечали 28%. Подорожание мяса и птицы также стали отмечать реже - 36% неделей ранее против 32% в новых результатах. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 29%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 19% респондентов. Сахар - по мнению 21%. Реже всего граждане отмечали рост цен на алкоголь - только в 10%.Рост цен на моющие средства отметили - 20% против 23% неделей ранее, на средства личной гигиены - 17% против 22% неделей ранее, на одежду и обувь заметили 22% опрошенных, на электронику, бытовую технику – 17%, стройматериалы - 16%, на лекарства - 30%. Рост цен на бензин отметили только 16% респондентов, против 18% ранее.Подорожание услуг граждане также стали отмечать реже. Число тех, кто отметил рост цен на услуги ЖКХ, снизился за неделю с 25% до 23%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 19% до 15%, услуг пассажирского транспорта - с 12% до 11%, бытовых - с 13% до 12%.Опрос "ФОМнибус" проводился 11–13 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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россия, общество, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
11:04 18.11.2022
 
Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос

Опрос ФОМ показал, что россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМужчина в гипермаркете "Ашан"
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в гипермаркете "Ашан" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно исследованию, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают только 22%, неделей ранее его отмечали 28%. Подорожание мяса и птицы также стали отмечать реже - 36% неделей ранее против 32% в новых результатах. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 29%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 19% респондентов. Сахар - по мнению 21%. Реже всего граждане отмечали рост цен на алкоголь - только в 10%.
Рост цен на моющие средства отметили - 20% против 23% неделей ранее, на средства личной гигиены - 17% против 22% неделей ранее, на одежду и обувь заметили 22% опрошенных, на электронику, бытовую технику – 17%, стройматериалы - 16%, на лекарства - 30%. Рост цен на бензин отметили только 16% респондентов, против 18% ранее.
Подорожание услуг граждане также стали отмечать реже. Число тех, кто отметил рост цен на услуги ЖКХ, снизился за неделю с 25% до 23%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 19% до 15%, услуг пассажирского транспорта - с 12% до 11%, бытовых - с 13% до 12%.
Опрос "ФОМнибус" проводился 11–13 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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