https://ria.ru/20221118/tseny-1832408086.html

Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос

Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос - РИА Новости, 18.11.2022

Россияне стали реже отмечать подорожание продуктов и товаров, показал опрос

Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:04

2022-11-18T11:04

2022-11-18T11:04

россия

общество

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают только 22%, неделей ранее его отмечали 28%. Подорожание мяса и птицы также стали отмечать реже - 36% неделей ранее против 32% в новых результатах. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 29%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 19% респондентов. Сахар - по мнению 21%. Реже всего граждане отмечали рост цен на алкоголь - только в 10%.Рост цен на моющие средства отметили - 20% против 23% неделей ранее, на средства личной гигиены - 17% против 22% неделей ранее, на одежду и обувь заметили 22% опрошенных, на электронику, бытовую технику – 17%, стройматериалы - 16%, на лекарства - 30%. Рост цен на бензин отметили только 16% респондентов, против 18% ранее.Подорожание услуг граждане также стали отмечать реже. Число тех, кто отметил рост цен на услуги ЖКХ, снизился за неделю с 25% до 23%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 19% до 15%, услуг пассажирского транспорта - с 12% до 11%, бытовых - с 13% до 12%.Опрос "ФОМнибус" проводился 11–13 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.

https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1832043816.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, фонд "общественное мнение", фомнибус