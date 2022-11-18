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Абхазия договорилась с Россией о наращивании объемов товарооборота
Абхазия договорилась с Россией о наращивании объемов товарооборота - РИА Новости, 18.11.2022
Абхазия договорилась с Россией о наращивании объемов товарооборота
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа провёл встречу с торговым представителем РФ в РА Залиной Кобесовой, в ходе которой... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:49
2022-11-18T20:49
2022-11-18T21:02
экономика
абхазия
россия
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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа провёл встречу с торговым представителем РФ в РА Залиной Кобесовой, в ходе которой стороны договорились наращивать объемы торгового оборота, сообщает пресс-служба кабмина республики."Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл встречу с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой. На встрече обсуждались вопросы налаживания торгово-экономических связей между странами посредством наращивания торгового оборота сельхозпродукции", - говорится в сообщении.Джопуа выделил важные направления развития экспорта сельхозпродуктов, такие как вывоз цитрусовых фруктов и мёда из республики на российский рынок. "Договорились способствовать наращиванию объемов торгового оборота, создавая благоприятные условия", - уточнили в кабмине.Вице-премьер также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829214812.html
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экономика, абхазия, россия
Экономика, Абхазия, Россия
20:49 18.11.2022 (обновлено: 21:02 18.11.2022)
Абхазия договорилась с Россией о наращивании объемов товарооборота
Правительство Абхазии договорилось с торгпредом РФ наращивать объемы торгового оборота