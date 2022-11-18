https://ria.ru/20221118/torgovlya-1832459500.html

Объем торговли КНР с Приморским краем за 9 месяцев вырос на 31%

Объем торговли КНР с Приморским краем за 9 месяцев вырос на 31% - РИА Новости, 18.11.2022

Объем торговли КНР с Приморским краем за 9 месяцев вырос на 31%

Объем торговли между Китаем и Приморским краем вырос на 31% за девять месяцев 2022 года, заявила председатель правительства региона Вера Щербина на заседании... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:15

2022-11-18T13:15

2022-11-18T13:15

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Объем торговли между Китаем и Приморским краем вырос на 31% за девять месяцев 2022 года, заявила председатель правительства региона Вера Щербина на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР."Китайская Народная Республика – самый значимый сосед и стратегический партнер России и Приморского края .... Значительная часть расчетов в торговле идет в рублях и юанях. По итогам девяти месяцев текущего года объем торговли увеличился на 31%", - приводит пресс-служба краевого правительства заявление Щербиной.По сообщению пресс-службы, на заседании Щербина заявила об интересе Приморского края к увеличению объемов торговли с КНР. Китайской стороне предложили рассмотреть отмену ограничений на погрузку и разгрузку машин на китайской территории. Для возобновления туристического обмена предложено снова запустить авиаперелеты Владивосток - Харбин и трансграничный пассажирский поезд по маршруту Гродеково - Суйфэньхэ, когда это станет возможным с учетом эпидемиологической ситуации.В ноябре сотрудница генконсульства КНР во Владивостоке рассказала РИА Новости, что в дипломатическом представительстве можно оформить студенческие, деловые и семейные визы в Китай. Туристические визы сотрудниками консульства не выдаются.

https://ria.ru/20221118/kitay-1832420942.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика