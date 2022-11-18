https://ria.ru/20221118/sukhogruz-1832389496.html

В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул

В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул - РИА Новости, 18.11.2022

В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул

Сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море, сообщила служба береговой охраны Турции. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:30

2022-11-18T09:30

2022-11-18T10:29

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судан

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море, сообщила служба береговой охраны Турции."Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров, который сел на мель у острова Рыбачий во время плавания из Судана в Стамбул", - сообщила служба.Уточняется, что судно CHARLES благополучно встало на якорь на якорной стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о продлении "зерновой сделки" на 120 дней.

https://ria.ru/20220901/bosfor-1813863970.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, судан, турция, стамбул