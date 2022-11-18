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В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул - РИА Новости, 18.11.2022
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В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул
В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул - РИА Новости, 18.11.2022
В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул
Сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море, сообщила служба береговой охраны Турции. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:30
2022-11-18T10:29
в мире
судан
турция
стамбул
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море, сообщила служба береговой охраны Турции."Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров, который сел на мель у острова Рыбачий во время плавания из Судана в Стамбул", - сообщила служба.Уточняется, что судно CHARLES благополучно встало на якорь на якорной стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о продлении "зерновой сделки" на 120 дней.
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в мире, судан, турция, стамбул
В мире, Судан, Турция, Стамбул
09:30 18.11.2022 (обновлено: 10:29 18.11.2022)
 
В Турции сел на мель сухогруз, следующий из Судана в Стамбул

Береговая охрана: сухогруз, следующий из Судана в Стамбул, сель на мель в Мраморном море

© AP Photo / Mehmet GuzelОфицер береговой охраны Турции
Офицер береговой охраны Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Mehmet Guzel
Офицер береговой охраны Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море, сообщила служба береговой охраны Турции.
"Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров, который сел на мель у острова Рыбачий во время плавания из Судана в Стамбул", - сообщила служба.
Уточняется, что судно CHARLES благополучно встало на якорь на якорной стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о продлении "зерновой сделки" на 120 дней.
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