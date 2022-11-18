https://ria.ru/20221118/steklo-1832624424.html
Рязанский губернатор рассказал о работе стекольного завода
Рязанский губернатор рассказал о работе стекольного завода - РИА Новости, 18.11.2022
Рязанский губернатор рассказал о работе стекольного завода
Завод по производству стекла "Ларта Гласс Рязань" после смены собственника работает непрерывно, появляются новые рынки сбыта продукции, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:24
2022-11-18T19:24
2022-11-18T19:24
рязанская область
экономика
павел малков
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россия
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РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Завод по производству стекла "Ларта Гласс Рязань" после смены собственника работает непрерывно, появляются новые рынки сбыта продукции, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.По данным пресс-службы правительства региона, Малков в пятницу посетил ООО "Ларта Гласс Рязань", где ознакомился с производственным комплексом предприятия и обсудил планы дальнейшего развития с его руководством. Предприятие работает в регионе с 2008 года и начинало деятельность как завод "Гардиан Стекло Рязань". В этом году акционером компании "Guardian Glass" (США) было принято решение о выходе из российских активов, собственником предприятия стала группа компаний ФСК. Сейчас продукция выпускается под брендом "Ларта Гласс"."Предприятие является одним из ключевых для строительной сферы региона и страны в целом. Оно работает непрерывно и имеет хороший спрос на продукцию. Производство очень высокотехнологичное, здесь все нацелено на достижение результата. Высочайшая производственная культура и сплоченный коллектив. Предприятие образцовое. Важно, что оно развивается, появляются новые рынки сбыта, есть планы по вводу новых направлений работы и продукции", - цитирует Малкова его пресс-служба.Отмечается, что сейчас на предприятии ежесуточно изготавливается 750 тонн продукции: свыше 15 видов энергосберегающего и солнцезащитного стекла с магнетронным напылением для коммерческого и жилищного строительства, зеркал и других изделий. Действует строгая автоматизированная система контроля качества. Доля продукции "Ларта Гласс Рязань" на российском рынке составляет порядка 10%. Осуществляется экспорт в страны ЕАЭС, Турцию, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Марокко, Катар, Израиль, Албанию и Сербию.
https://ria.ru/20221118/kosmetika-1832586421.html
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РИА Новости
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экономика, павел малков, рязанская область, россия
Рязанская область, Экономика, Павел Малков, Рязанская область, Россия
Рязанский губернатор рассказал о работе стекольного завода
Глава Рязанской области Малков: стекольный завод "Ларта Гласс Рязань" работает непрерывно
РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Завод по производству стекла "Ларта Гласс Рязань" после смены собственника работает непрерывно, появляются новые рынки сбыта продукции, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
По данным пресс-службы правительства региона, Малков в пятницу посетил ООО "Ларта Гласс Рязань", где ознакомился с производственным комплексом предприятия и обсудил планы дальнейшего развития с его руководством. Предприятие работает в регионе с 2008 года и начинало деятельность как завод "Гардиан Стекло Рязань". В этом году акционером компании "Guardian Glass" (США) было принято решение о выходе из российских активов, собственником предприятия стала группа компаний ФСК. Сейчас продукция выпускается под брендом "Ларта Гласс".
"Предприятие является одним из ключевых для строительной сферы региона и страны в целом. Оно работает непрерывно и имеет хороший спрос на продукцию. Производство очень высокотехнологичное, здесь все нацелено на достижение результата. Высочайшая производственная культура и сплоченный коллектив. Предприятие образцовое. Важно, что оно развивается, появляются новые рынки сбыта, есть планы по вводу новых направлений работы и продукции", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Отмечается, что сейчас на предприятии ежесуточно изготавливается 750 тонн продукции: свыше 15 видов энергосберегающего и солнцезащитного стекла с магнетронным напылением для коммерческого и жилищного строительства, зеркал и других изделий. Действует строгая автоматизированная система контроля качества. Доля продукции "Ларта Гласс Рязань" на российском рынке составляет порядка 10%. Осуществляется экспорт в страны ЕАЭС, Турцию, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Марокко, Катар, Израиль, Албанию и Сербию.