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Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ssha-1832395962.html
Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства
Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства - РИА Новости, 18.11.2022
Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства
Выделять деньги Украине Соединенным Штатам станет всё сложнее, настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:09
2022-11-18T10:10
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
россия
сша
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выделять деньги Украине Соединенным Штатам станет всё сложнее, настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Делать это (выделять деньги) станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов – как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе", - написал он в Telegram-канале.И это, по словам Медведева, будет накапливаться до тех пор, "пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине".
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дмитрий медведев, украина, россия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, США, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:09 18.11.2022 (обновлено: 10:10 18.11.2022)
 
Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства

Медведев считает, что настроение у американцев будет разворачиваться в сторону реальности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выделять деньги Украине Соединенным Штатам станет всё сложнее, настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Делать это (выделять деньги) станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов – как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе", - написал он в Telegram-канале.
И это, по словам Медведева, будет накапливаться до тех пор, "пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине".
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