https://ria.ru/20221118/ssha-1832395962.html

Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства

Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства - РИА Новости, 18.11.2022

Медведев считает, что США будет все сложнее выделять Украине средства

Выделять деньги Украине Соединенным Штатам станет всё сложнее, настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:09

2022-11-18T10:09

2022-11-18T10:10

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

украина

россия

сша

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выделять деньги Украине Соединенным Штатам станет всё сложнее, настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Делать это (выделять деньги) станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов – как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе", - написал он в Telegram-канале.И это, по словам Медведева, будет накапливаться до тех пор, "пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине".

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, украина, россия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр