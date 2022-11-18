https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832468759.html

Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 18.11.2022

Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:33

2022-11-18T13:33

2022-11-18T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

россия

волчанск

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826882685_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2b8d20db11f33f866995a06f876e2dd9.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах", - также говорится в сводке.

харьковская область

россия

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)