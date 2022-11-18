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Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 18.11.2022
Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:33
2022-11-18T13:33
2022-11-18T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
волчанск
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах", - также говорится в сводке.
харьковская область
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волчанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Волчанск, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:33 18.11.2022 (обновлено: 14:52 18.11.2022)
Российские артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Минобороны России: артиллерия уничтожила украинскую РСЗО "Ураган" в Харьковской области