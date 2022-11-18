https://ria.ru/20221118/spetsavtotransport-1832645187.html

Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка"

Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка" - РИА Новости, 18.11.2022

Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка"

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал для батальона "Пятнашка", в котором служат бойцы из республики, специально подготовленный автомобиль УАЗ, еще... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:33

2022-11-18T20:33

2022-11-18T20:36

специальная военная операция на украине

казбек коков

россия

чегемский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал для батальона "Пятнашка", в котором служат бойцы из республики, специально подготовленный автомобиль УАЗ, еще четыре автомобиля повышенной проходимости власти региона подготовили для мобилизованных жителей республики."Благодаря представителям Военно-патриотического фонда "Новая высота" узнали о потребностях батальона "Пятнашка", в котором есть бойцы из Кабардино-Балкарии. Груз подготовили. Решил поддержать батальон еще и автомобилем — от себя лично передал ребятам автомобиль УАЗ", - написал Коков в своем Telegram-канале.По его словам, власти региона также отправят еще четыре автомобиля повышенной проходимости мобилизованным из КБР. "Ребята просили об этом во время нашей недавней встречи в местах их дислокации. Держим подобные вопросы на контроле и находимся на связи с родными наших бойцов, чтобы оперативно оказывать им необходимую поддержку", - пояснил глава республики."В ближайшие дни в указанные подразделения, помимо прочего, будет направлено 200 комплектов формы "Горка", 100 тактических аптечек, бактерицидные рециркуляторы, тепловые пушки, медицинские изделия, теплая одежда", - добавил Коков.Кроме того, он передал 26 автобусов для школ республики и 11 единиц медицинского автотранспорта для больниц республики, поступивших по линии Минпромторга России. А за счет республиканского бюджета власти приобрели семь автобусов для перевозки жителей отдаленных населенных пунктов в горных Черекском и Чегемском районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

чегемский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

казбек коков, россия, чегемский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)