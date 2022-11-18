https://ria.ru/20221118/spetsavtotransport-1832645187.html
Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка"
Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка" - РИА Новости, 18.11.2022
Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка"
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал для батальона "Пятнашка", в котором служат бойцы из республики, специально подготовленный автомобиль УАЗ, еще... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:33
2022-11-18T20:33
2022-11-18T20:36
специальная военная операция на украине
казбек коков
россия
чегемский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал для батальона "Пятнашка", в котором служат бойцы из республики, специально подготовленный автомобиль УАЗ, еще четыре автомобиля повышенной проходимости власти региона подготовили для мобилизованных жителей республики."Благодаря представителям Военно-патриотического фонда "Новая высота" узнали о потребностях батальона "Пятнашка", в котором есть бойцы из Кабардино-Балкарии. Груз подготовили. Решил поддержать батальон еще и автомобилем — от себя лично передал ребятам автомобиль УАЗ", - написал Коков в своем Telegram-канале.По его словам, власти региона также отправят еще четыре автомобиля повышенной проходимости мобилизованным из КБР. "Ребята просили об этом во время нашей недавней встречи в местах их дислокации. Держим подобные вопросы на контроле и находимся на связи с родными наших бойцов, чтобы оперативно оказывать им необходимую поддержку", - пояснил глава республики."В ближайшие дни в указанные подразделения, помимо прочего, будет направлено 200 комплектов формы "Горка", 100 тактических аптечек, бактерицидные рециркуляторы, тепловые пушки, медицинские изделия, теплая одежда", - добавил Коков.Кроме того, он передал 26 автобусов для школ республики и 11 единиц медицинского автотранспорта для больниц республики, поступивших по линии Минпромторга России. А за счет республиканского бюджета власти приобрели семь автобусов для перевозки жителей отдаленных населенных пунктов в горных Черекском и Чегемском районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, россия, чегемский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Россия, Чегемский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
20:33 18.11.2022 (обновлено: 20:36 18.11.2022)
Глава Кабардино-Балкарии передал автомобиль УАЗ бойцам батальона "Пятнашка"
Глава Кабардино-Балкарии Коков передал автомобиль УАЗ для бойцов батальона "Пятнашка"
НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал для батальона "Пятнашка", в котором служат бойцы из республики, специально подготовленный автомобиль УАЗ, еще четыре автомобиля повышенной проходимости власти региона подготовили для мобилизованных жителей республики.
"Благодаря представителям Военно-патриотического фонда "Новая высота" узнали о потребностях батальона "Пятнашка", в котором есть бойцы из Кабардино-Балкарии. Груз подготовили. Решил поддержать батальон еще и автомобилем — от себя лично передал ребятам автомобиль УАЗ", - написал Коков в своем Telegram-канале.
По его словам, власти региона также отправят еще четыре автомобиля повышенной проходимости мобилизованным из КБР. "Ребята просили об этом во время нашей недавней встречи в местах их дислокации. Держим подобные вопросы на контроле и находимся на связи с родными наших бойцов, чтобы оперативно оказывать им необходимую поддержку", - пояснил глава республики.
"В ближайшие дни в указанные подразделения, помимо прочего, будет направлено 200 комплектов формы "Горка", 100 тактических аптечек, бактерицидные рециркуляторы, тепловые пушки, медицинские изделия, теплая одежда", - добавил Коков.
Кроме того, он передал 26 автобусов для школ республики и 11 единиц медицинского автотранспорта для больниц республики, поступивших по линии Минпромторга России
. А за счет республиканского бюджета власти приобрели семь автобусов для перевозки жителей отдаленных населенных пунктов в горных Черекском и Чегемском районах
.