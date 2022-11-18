https://ria.ru/20221118/sobyanin-1832566513.html

Встречу Нового года в Москве посвятят военным, участвующим в спецоперации

Встречу Нового года в Москве посвятят военным, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 18.11.2022

Встречу Нового года в Москве посвятят военным, участвующим в спецоперации

Встреча Нового года в Москве будет посвящена воинам, находящимся в зоне спецоперации, а также работникам оборонно-промышленного комплекса, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:28

2022-11-18T17:28

2022-11-18T17:30

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новый год

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Встреча Нового года в Москве будет посвящена воинам, находящимся в зоне спецоперации, а также работникам оборонно-промышленного комплекса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Встречу Нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома", - написал Собянин в своем личном блоге.Также Собянин добавил, что на "Елку мэра" и другие праздничные представления будут приглашены дети мобилизованных москвичей и ребята, приехавшие из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, мэр отметил, что в праздничные дни всех желающих ждут парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", где можно будет зарядиться бодростью и хорошим настроением."На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей – новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое. ВДНХ приготовила для них бесплатные билеты на главный каток страны. Также можно будет посетить спектакли в городских театрах", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832392971.html

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общество, сергей собянин, москва, новый год, россия, донецкая народная республика