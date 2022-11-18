https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича* - РИА Новости, 18.11.2022
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*
Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:31
2022-11-18T19:31
2022-11-18T19:31
андрей макаревич
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков "Смак", принадлежащих компании "Самый смак", основным владельцем которой является музыкант Андрей Макаревич*.Как следует из опубликованного определения суда, иск пока оставлен без движения из-за процессуального нарушения при уплате госпошлины.По данным Роспатента, три товарных знака "Смак", отличающихся написанием, ООО "Самый смак" зарегистрировало на свое имя в период с 2003 по 2015 год. Вместе их действие распространяется на большое число товаров разных классов, преимущественно – продукты питания, и на два класса услуг, включающих рекламу, маркетинг, посредничество, услуги баров, пансионы для животных, кемпинги и так далее.ООО "Добрый смак" бренд интересует только для двух классов товаров (туда, в частности, входят мясо, сало, паштеты из печени и прочее) и одного класса услуг (реклама, маркетинг и так далее). По мнению истца, ответчик в этих категориях свои товарные знаки не использует.Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу "Смак", выходившее на ОРТ ("Первый канал"). По данным ЕГРЮЛ, Макаревичу* принадлежит 51% в ООО "Самый смак", вторым совладельцем является Николай Билык. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть ряд дополнительных видов деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html
https://ria.ru/20221115/kashemir-1831742649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей макаревич, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, республика крым, происшествия
Андрей Макаревич, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Республика Крым, Происшествия
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у компании Макаревича и Билыка
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков "Смак", принадлежащих компании "Самый смак", основным владельцем которой является музыкант Андрей Макаревич*.
Как следует из опубликованного определения суда, иск пока оставлен без движения из-за процессуального нарушения при уплате госпошлины.
По данным Роспатента
, три товарных знака "Смак", отличающихся написанием, ООО "Самый смак" зарегистрировало на свое имя в период с 2003 по 2015 год. Вместе их действие распространяется на большое число товаров разных классов, преимущественно – продукты питания, и на два класса услуг, включающих рекламу, маркетинг, посредничество, услуги баров, пансионы для животных, кемпинги и так далее.
ООО "Добрый смак" бренд интересует только для двух классов товаров (туда, в частности, входят мясо, сало, паштеты из печени и прочее) и одного класса услуг (реклама, маркетинг и так далее). По мнению истца, ответчик в этих категориях свои товарные знаки не использует.
Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу "Смак", выходившее на ОРТ ("Первый канал"). По данным ЕГРЮЛ, Макаревичу* принадлежит 51% в ООО "Самый смак", вторым совладельцем является Николай Билык. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть ряд дополнительных видов деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента