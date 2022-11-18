https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html

Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*

Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича* - РИА Новости, 18.11.2022

Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*

Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:31

2022-11-18T19:31

2022-11-18T19:31

андрей макаревич

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков "Смак", принадлежащих компании "Самый смак", основным владельцем которой является музыкант Андрей Макаревич*.Как следует из опубликованного определения суда, иск пока оставлен без движения из-за процессуального нарушения при уплате госпошлины.По данным Роспатента, три товарных знака "Смак", отличающихся написанием, ООО "Самый смак" зарегистрировало на свое имя в период с 2003 по 2015 год. Вместе их действие распространяется на большое число товаров разных классов, преимущественно – продукты питания, и на два класса услуг, включающих рекламу, маркетинг, посредничество, услуги баров, пансионы для животных, кемпинги и так далее.ООО "Добрый смак" бренд интересует только для двух классов товаров (туда, в частности, входят мясо, сало, паштеты из печени и прочее) и одного класса услуг (реклама, маркетинг и так далее). По мнению истца, ответчик в этих категориях свои товарные знаки не использует.Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу "Смак", выходившее на ОРТ ("Первый канал"). По данным ЕГРЮЛ, Макаревичу* принадлежит 51% в ООО "Самый смак", вторым совладельцем является Николай Билык. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть ряд дополнительных видов деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html

https://ria.ru/20221115/kashemir-1831742649.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей макаревич, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, республика крым, происшествия