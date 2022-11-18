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Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича* - РИА Новости, 18.11.2022
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Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича* - РИА Новости, 18.11.2022
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*
Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:31
2022-11-18T19:31
андрей макаревич
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков "Смак", принадлежащих компании "Самый смак", основным владельцем которой является музыкант Андрей Макаревич*.Как следует из опубликованного определения суда, иск пока оставлен без движения из-за процессуального нарушения при уплате госпошлины.По данным Роспатента, три товарных знака "Смак", отличающихся написанием, ООО "Самый смак" зарегистрировало на свое имя в период с 2003 по 2015 год. Вместе их действие распространяется на большое число товаров разных классов, преимущественно – продукты питания, и на два класса услуг, включающих рекламу, маркетинг, посредничество, услуги баров, пансионы для животных, кемпинги и так далее.ООО "Добрый смак" бренд интересует только для двух классов товаров (туда, в частности, входят мясо, сало, паштеты из печени и прочее) и одного класса услуг (реклама, маркетинг и так далее). По мнению истца, ответчик в этих категориях свои товарные знаки не использует.Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу "Смак", выходившее на ОРТ ("Первый канал"). По данным ЕГРЮЛ, Макаревичу* принадлежит 51% в ООО "Самый смак", вторым совладельцем является Николай Билык. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть ряд дополнительных видов деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html
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россия
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РИА Новости
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андрей макаревич, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, республика крым, происшествия
Андрей Макаревич, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Республика Крым, Происшествия
19:31 18.11.2022
 
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*

Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у компании Макаревича и Билыка

© Depositphotos.com / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Depositphotos.com / omur12
Колбасные изделия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Крымская компания "Добрый смак", производитель колбас и мясопродуктов, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков "Смак", принадлежащих компании "Самый смак", основным владельцем которой является музыкант Андрей Макаревич*.
Как следует из опубликованного определения суда, иск пока оставлен без движения из-за процессуального нарушения при уплате госпошлины.
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По данным Роспатента, три товарных знака "Смак", отличающихся написанием, ООО "Самый смак" зарегистрировало на свое имя в период с 2003 по 2015 год. Вместе их действие распространяется на большое число товаров разных классов, преимущественно – продукты питания, и на два класса услуг, включающих рекламу, маркетинг, посредничество, услуги баров, пансионы для животных, кемпинги и так далее.
ООО "Добрый смак" бренд интересует только для двух классов товаров (туда, в частности, входят мясо, сало, паштеты из печени и прочее) и одного класса услуг (реклама, маркетинг и так далее). По мнению истца, ответчик в этих категориях свои товарные знаки не использует.
Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу "Смак", выходившее на ОРТ ("Первый канал"). По данным ЕГРЮЛ, Макаревичу* принадлежит 51% в ООО "Самый смак", вторым совладельцем является Николай Билык. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть ряд дополнительных видов деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Вице-премьер России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 18:41
Монгольский кашемир может заменить ушедшие бренды, заявила Абрамченко
 
Андрей МакаревичФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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