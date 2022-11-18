https://ria.ru/20221118/sluzhba_112-1831915676.html

Преодолимый барьер: как операторов службы 112 выручают редкие языки

Преодолимый барьер: как операторов службы 112 выручают редкие языки - РИА Новости, 18.11.2022

Преодолимый барьер: как операторов службы 112 выручают редкие языки

Номер 112 за последние годы москвичи выучили на зубок, так как именно по нему можно и нужно звонить в случае происшествий и ЧС. Операторы службы готовы помочь... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:00

2022-11-18T09:00

2022-11-18T09:00

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Номер 112 за последние годы москвичи выучили на зубок, так как именно по нему можно и нужно звонить в случае происшествий и ЧС. Операторы службы готовы помочь каждому человеку, попавшему в непростую ситуацию. Причем в такой многонациональной стране, как Россия, встречаются звонки на самых разных языках. Как сотрудники службы 112 принимают "иноязычные" вызовы и помогают людям, плохо владеющим русским языком, читайте в материале РИА Новости.Трудности переводаСлужба 112 появилась в Москве в 2012 году, объединив не только экстренные номера 101, 102, 103, но и аварийные службы, подведомственные департаменту ЖКХ, а также многие другие. За эти годы штат операторов постоянно увеличивался, а сотрудники Системы 112 оттачивали свои навыки. Среди них есть люди, которые владеют редкими и не сильно распространенными в России языками.Например, Оксана Эмирбекова, будучи родом из Дагестана, владеет агульским и табасаранским языками. Последний является одним из самых сложных, так как в нем много падежных форм – 48. На нем Оксана разговаривала с детства, а в школе уже начала изучать русский.Табасаранский язык является частью лезгинской ветви языков. В нем 4 основных падежа, а остальные – падежные формы. Это связано с тем, что в табасаранском языке нет совершенных предлогов."В русском вы можете сказать "на столе", "у стола". В табасаранском языке слово "стол" это "устул". Таким образом "на столе" – "устлиин", "под столом" – "устлик", а "за столом "устликх". Это называется послелоги, они и обозначают место. В русском языке это функцию несут предлоги", – объясняет Оксана.По ее словам, знания табасаранского языка с каждым годом утрачиваются, так как он практикуется только у нее на малой Родине.В службе она работает почти два года, пришла сюда по рекомендации знакомой. По мнению Оксаны, карьера в службе 112 – это хорошая возможность и работать, и помогать людям. Около года у Оксаны ушло на адаптацию, так как сфера деятельности для нее была совершенно новой."Адаптация у меня проходит везде долго, несмотря на то что я коммуникабельная. Долго привыкала к этой работе, потому что это особая сфера. Необходимо владеть разными навыками: знание Москвы, стрессоустойчивость, основы психологии, грамотная речь. Полная адаптация произошла к концу первого года. С опытом работать становится легче ", – отмечает Оксана.Своей сильной стороной она считает умение ориентироваться по карте, так как до этого пять лет проработала в службе доставки стройматериалов."Дело даже не в точных адресах, а простом понимании, что где находится. Новая Москва и ее поселения для меня также не вызывают проблем", – говорит она.Важным аспектом в своей работе оператор считает умение сопереживать абоненту, когда он находится в стрессовой ситуации."Иногда сложно понять, о чем говорит человек и что у него случилось, что ему нужно. Порой идет сплошной поток речи. И в нашей интонации должна быть сопереживающая нота. Это работает – и абонент, который вначале плачет, потом успокаивается и берет себя в руки", – делится опытом Оксана.Пассивное владениеЗнание языков иногда помогает не напрямую, а косвенно, как это произошло у оператора Муслима Шемеева. Он владеет тремя языками: кумыкским, нагайским и балкарским. Их он учил с детства, когда проживал в Дагестане."У нас в республике только официально 36 национальностей. И все языки отличаются. Я, зная свой родной кумыкский язык, автоматически становлюсь носителем языков тюркской языковой группы, которая включает в себя очень много народов не только России, но и ближнего зарубежья. Кого-то я пойму на 100%, а кого-то на 30%. Например, нагайский, балкарский, карачаевский эти языки очень схожи с моим языком. Примерно могу понять татарский, киргизский, казахский. Есть схожие слова ", – рассказывает он.Эти навыки помогли ему при приеме вызова: позвонил молодой человек и сказал, что его матери требуется скорая. Однако детали произошедшего и всей ситуации на русском языке он не смог описать."Я попросил его объяснить все происходящее на своем языке простыми словами. Он назвал 3-4 слова, как мне показалось, на киргизском или казахском языке, из которых я понял одно. И мне этого было достаточно. Выяснилось, что женщина была без сознания. И я сразу туда направил скорую помощь", – говорит Муслим.Одним из важных факторов эффективной работы он считает умение оператора вникнуть в ситуацию, о которой сообщает абонент.Полезное сходствоСхожесть языков часто помогает, считает оператор службы 112 Аиша Султанова, владеющая татарским."Большинство звонящих по номеру 112 говорят, конечно, на русском. Но очень часто я слышу татарские фамилии и имена заявителей, да и акцент тоже присутствует. Когда обращаются люди других национальностей, то в силу схожести некоторых слов и манеры речи получается разобрать, о чем они говорят. Особенно, если смешивают родную речь с русским. Логически можно понять, какая помощь им нужна", – делится опытом она.По словам Аишы, первые 2-3 месяца работы в службе она училась не поддаваться эмоциям, которые передавались от заявителей.Гораздо быстрее это прошло у оператора Магомеда Тажудинова, который, по его словам, адаптировался в службе 112 за пару недель."Я не принимаю близко к сердцу негатив. Мое дело – помочь. Бывает тяжело, когда заявитель меня не слушает. Я понял, что в таких случаях главное – не повышать тон. Задать какой-нибудь вопрос, не имеющий отношения к ситуации, например, спросить, позавтракал ли он – можно. Тогда человек от неожиданности останавливается и начинает тебя слушать. Это действительно работает", – рассказывает Магомед.Он до 5 класса школы жил в Дагестане, где общался на родном аварском языке, являющимся одним из наиболее распространенных в республике.Бывают в работе и необычные обращения, отмечает он. Как-то в 2 часа ночи позвонил мужчина и первое что сказал: "У меня в туалете Бэтмен!". Оказалось, что это летучая мышь, которая непонятно как там оказалась. Магомед отправил на помощь спасателей, которые забрали летучую мышь и передали специалистам."Самое разное происходит. И люди тоже разные. Мы стараемся понять всех ", – завершает свой рассказ оператор службы 112.

https://realty.ria.ru/20220707/moskva-1800642021.html

https://realty.ria.ru/20210315/operatory-1601207291.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, система 112, общество